L’affaire des 11 terroristes de “la Force Spéciale” qui voulaient bruler le Sénégal connait un rebondissement de taille. Et met à mal l’accusation et la communication du parquet. Alors que 10 des “terroristes” de la “Force Spéciale” ont été présentés hier au procureur de la République qui les a placés sous mandat de dépôt et requis, contre eux, l’ouverture d’une information judiciaire pour approfondir les fameux projets de sabotage tous azimuts, le sort de l’un de leurs anciens compagnons de bagne a interpellé Kéwoulo. Et ce qu’on a découvert est loin de ce qui se raconte.

Si la presse du jour a cherché à expliquer l’absence, dans la cave du tribunal, du 11ème élément du “commando”, par le fait qu’il se serait “blessé lors de sa garde à vue”, Kéwoulo est en mesure de dire que François Mankabou dit “Vieux gradé” est gravement amoché et se trouve, actuellement, en service de réanimation à l’hôpital Principal de Dakar. A en croire Me Khoureyshi Ba, “c’est le séjour de cet homme à l’hôpital qui avait retardé le déferment du groupe.” Et, en voyant que l’état de François Mankabou ne s’améliorait pas, le procureur a décidé la conduite à ses service des 10 éléments du “commando” et leur placement sous mandat de dépôt. François Mankabou, chez qui une arme à feu avait été découverte, va devoir attendre de reprendre ses forces pour découvrir les affres de la détention. A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, l’homme, chez qui un pistolet Walter 22LR a été découvert, est un agent de sécurité: un garde du corps.

Ancien caporal de l’Armée, cet homme âgé de 51 ans est né à Dakar et a grandi entre les quartiers de Sicap et Baobab. C’est un Boytown, c’est pour son service militaire qu’il a découvert la Casamance et a servi à l’aéroport de Ziguinchor avec le GAS. “Mais, après 13 ans de bons et loyaux services et après avoir effectué des missions onusiennes, il a décidé de quitter l’Armée.” A fait savoir un de ses neveux qui a préféré garder l’anonymat. Bien que revenu à la vie civile, François Mankabou n’a, pour autant, pas rompu avec les armes. “Il s’est engagé comme agent de sécurité et c’est un adepte des arts martiaux.” A fait savoir Clémentine Coly, son épouse. Très dégourdi, “Vieux Gradé” parviendra à séduire l’ancien ministre des Affaires Etrangères de Abdoulaye Wade. “Pendant 10 ans, il a été le garde du corps de Cheikh Tidiane Gadio. Pour lui et avec lui, il a tout fait. Visité de nombreux pays. Et quand Cheikh Tidiane Gadio avait été arrêté aux Usa c’est avec lui qu’il était.” A fait savoir l’épouse.

Brusquement, après l’arrestation de Cheikh Tidiane Gadio en novembre 2017, François Mankabou -qui n’avait pas été inquiété- a pu quitté les Usa pour se poser, un temps, en France. Revenu au Sénégal et opposé à son patron qui a recouvré la liberté, François Mankabou a fini par démissionner de son poste de garde du corps de Gadio. “C’était dans la douleur. Ils ont été jusqu’au tribunal. Et Gadio a été condamné à lui payer des sommes d’argent mais il n’a jamais voulu se soumettre à la décision de la justice.” Soutient-on du côté de la famille Mankabou.

Interpellé par Kéwoulo, Cheikh Tidiane Gadio, le patron du MPCL, a fait savoir qu’il ne commenterait pas “une affaire pendante devant la justice.” Toutefois, il a tenu à faire savoir à Kéwoulo que, à temps opportun, il parlera. En attendant que le patron de l’Institut Panafricain de Stratégies (Paix – Sécurité – Gouvernance) ne daigne se confier aux Sénégalais, Kéwoulo a appris, auprès de la famille du “11ème élément du commando”, que Cheikh Tidiane Gadio est en conflit avec François. “Il lui réclamait son arme de service et une tablette. Si c’est pendant qu’il était au service de Gadio que François a pu obtenir le permis de port d’arme, c’est bien François qui a acheté le pistolet qu’il lui réclame. Et mon mari a refusé de lui remettre ces deux objets.” A témoigné Clémentine Coly dite Tina.

Bizarrement, lorsque les policiers de la Sureté urbaine ont débarqué chez le couple Mankabou à Nord Foire, ce vendredi 17 juin 2022, à 8 heures précises, c’est ce pistolet Walter 22LR et cette tablette qu’ils ont saisi, en plus de quelques casquettes, des clés USB et des babioles. Il n’avait jamais participé à la manifestation du 17 juin 2022 qui devait démarrer à 15 heures à la place de la Nation, à presque 10 kilomètres de son lieu d’interpellation. Et, contrairement à cette idée qui veuille que François Mankabou fasse partie de ce fameux “dangereux commando” interpellé sur la plage de la BCEAO, Bayna Guèye, qui fait partie de ce lot de militants de Pastef cueillis sur la plage de Yoff, a tenu à préciser ceci: “c’est le dimanche soir que nous avons été interpellés sur la plage. Et quand nous sommes arrivés au commissariat central, nous y avons trouvé François Mankabou en garde à vue depuis plus de 48 heures. Il nous a racontés comment il a été arrêté chez lui. Et quand je partais du commissariat central après avoir été relaxé, j’y ai laissé un homme malade. Il se plaignait de douleurs intenses au rein et ne voulait pas prendre des médicaments de le médecine moderne. Il disait qu’il ne soignait que par le naturel.”

A ce propos, son épouse a affirmé avoir été contacté par François qui lui a demandé de lui amener une infusion de persil. “Alors qu’un des policiers m’a autorisé à aller la lui remettre, un autre s’y est opposé, en me disant que s’il était malade, c’était la responsabilité de l’Etat de le soigner. Je suis retournée avec l’infusion.”

C’était la dernière fois qu’elle avait eu de meilleures nouvelles de son mari. Le vendredi 24 Juin, quand elle est revenue voir son mari, le chef de poste du commissariat lui a fait savoir que François Mankabou avait été évacué en urgence, à l’hôpital Principal de Dakar. Sans aucune autre explication. “C’est à l’hôpital Principal, où je l’ai trouvé, qu’il m’a dit, pendant son moment de conscience, qu’il avait été torturé par les policiers.” A en croire la famille du “11ème élément du dangereux commando”, François Mankabou présente de “nombreuses blessures sur la tète, sur le corps et même une trace d’étrangement par corde a été vue sur son cou“. Des témoignages recueillis auprès de son neveux, des policiers leur auraient dit que “Vieux gradé” aurait tenté de se suicider. “Mais, mon oncle ne ferait jamais cela. C’est eux qui ont voulu le “suicider”.