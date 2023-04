Affaire Sweet Beauty : La date du procès fixé au 16 mai

L’affaire Sweet Beauty opposant Ousmane Sonko / Adji Sarr, qui tient en haleine tout un pays depuis plus de deux ans connaîtra très bientôt des développements de taille ! En effet, selon des informations de la Rfm, l’affaire a été retenue à la date du 16 mai prochain !

L’affaire sera jugée en Chambre criminelle, le 16 mai 2023, plus de deux ans après la plainte de la masseuse qui travaillait au salon de massage Sweet Beauté.

Pour rappel, l’opposant Ousmane Sonko, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr, et la propriétaire du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, sont poursuivis respectivement pour viol et menaces de mort, et pour incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Ce, à la suite du réquisitoire du Parquet en date du 30 décembre 2022.