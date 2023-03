Affaire Sweet Beauté : La version de Adji Sarr sur les audios de MC Niass

Le feuilleton Sweet beauty suit son cours. La masseuse Adji Sarr qui accuse de « viols répétés » le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a été entendue une nouvelle fois mardi, par le Doyen des juges après le passage de Mc Niass, son marabout attitré. A l’ordre du jour, une séance d’écoute des six audio déposés sur la table au juge Maham Diallo, en charge du dossier.

Selon les informations parues dans les médias ce jour, Adji Sarr a confirmé l’authenticité des audios qui mouillent plusieurs personnalités de l’Etat et dans lesquels elle avoue le complot contre Ousmane Sonko.

Toutefois, la masseuse la plus célèbre du Sénégal a tenu à préciser au juge que les informations qu’elle a données à Mc Niass ne sont pas fiables. Elle a expliqué qu’elle voulait juste tester la fiabilité de Mc Niass qui, selon elle, voulait l’épouser.

Adji Sarr a, aussi, dit au juge que la liste de ses prétendus amants qu’elle a envoyés à son marabout, est bidon et qu’elle n’a jamais rencontré les personnes citées.

Selon le journal « Les Echos », Adji Sarr a soutenu que MC Niass lui aurait demandé de «vendre» l’affaire Sonko au régime contre 600 millions de francs CFA et de verser l’argent dans son compte bancaire personnel. Et après le coup, ils pourront quitter le pays en tant que mari et femme, aurait planifié MC Niass si l’on en croît à Adji Sarr.