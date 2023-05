Affaire Sweat Beauty : Sidy Ahmed Mbaye fait des révélations sur sa relation avec Adji Sarr

Considéré comme une pièce maîtresse du dossier de viol opposant le leader politique Ousmane Sonko à la masseuse Adja Sarr, Sidy Mouhamed Mbaye, qui s’était emmuré dans le silence depuis l’éclatement de l’affaire a enfin parlé. Le « frère » de la victime présumée s’est confié dans cette interview qu’il a accordée à L’Observateur.

S’exprimant, il a déclaré qu’il fait partie des victimes de cette affaire, car elle l’a fait perdre son emploi, mais qu’il ne regrette rien. « Je suis peiné également pour ceux qui ont perdu leur emploi ou leur bien. À part ces scènes de violence qui ont secoué le pays, nous ne regrettons rien parce que nous ne sommes pas les responsables de ces manifestations. Une orpheline de mère qui a connu tardivement son père est venue nous demander de l’aide et nous l’avons fait en toute responsabilité. Je regrette profondément la mort des 14 personnes. Je prie pour que Dieu leur accorde Son Pardon », a-t-il déclaré.

Poursuivant, Sidy Ahmed Mbaye a affirmé qu’Adji Sarr est laissée à elle, sans défense. « Quand elle s’est confiée à moi. j’ai essayé de l’aider et c’est ce que j’ai fait. Je ne l’ai pas rencontrée dans un milieu interlope et elle n’est pas mauvaise comme certains le prétendent. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle s’est confiée à moi car elle n’en pouvait plus. Donc je suis peiné par les attaques injustes qu’elle subit. Parfois je m’oublie pour elle. C’est une jeune, sans moyen, qui gagnait sa vie à la sueur de son front. Aujourd’hui, elle est devenue une cible de la plupart de ses compatriotes. Elle est traînée dans la boue, calomniée, insultée, alors qu’elle ne peut pas se défendre », a confié le « frère » d’Adji Sarr.

Sur sa relation avec cette dernière, il a souligné que de nombreuses personnes s’interrogent sur sa nature. « Ils ignorent qu’il est facile pour deux individus qui partagent le même quartier de se connaître. Adji Sarr est venue vers moi et a sollicité mon soutien. Elle m’a révélé qu’un individu est en train de lui faire du tort et je lui ai donné mes conseils et mon soutien. C’est tout. J’ai été surpris d’entendre que j’ai été mêlé à un complot. Je ne suis pas un comploteur », s’est-y-il défendu.

Pour rappel, Sidy Ahmed Mbaye a été arrêté dans le cadre de ladite affaire puis placé en garde à vue dans les locaux de la Section de Recherches de Thiès. Il avait vendu une clé USB contenant une supposée vidéo obscène de Ousmane Sonko.