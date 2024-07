Plage Anse Bernard : Ousmane Sonko révèle un scandale de détournement de terrain !

Il était très attendu. À son arrivée à Anse Bernard, un endroit bien connu des Dakarois, Ousmane Sonko a reçu un accueil chaleureux de la part de nombreux Sénégalais et touristes venus profiter du cadre. Suite à un bref passage au sein des commerces présents sur place, le Premier ministre a écouté attentivement Souleymane Diallo, président de l’ONG Otra Africa. Cet acteur de la société civile a présenté un récapitulatif de la situation à Anse Bernard, soulignant notamment l’impossibilité pour les habitants de Dakar-Plateau d’accéder à certaines zones de cette plage pour leurs loisirs ou activités sportives.

Après avoir remercié Souleymane Diallo pour ces informations, Ousmane Sonko a rendu public les résultats des investigations effectuées sur le littoral. « Vous voyez toute cette surface, il s’agit d’un domaine attribué par le biais d’un morcellement bien défini. Certains ont bénéficié de 5 000 m², d’autres de 3 000 m², de 2 000 m², etc. C’est une situation grave pour le peuple sénégalais, notamment pour sa jeunesse, qui a besoin d’accès à une plage pour se détendre. Il s’agit d’un domaine public maritime qu’il ne faut absolument pas toucher », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a ajouté : « De plus, les procédures pour le déclasser sont très complexes. Il est donc inacceptable d’octroyer ces terres à des privés, notamment des hôteliers, au détriment du peuple. Celui à qui on remet 5 000 m², on peut considérer qu’on lui a remis 10 milliards de FCFA, car on vend le mètre carré à 1,8 à 2 millions de FCFA. »

Devant cette situation alarmante, Ousmane Sonko a chargé le ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire de concevoir un plan d’urgence pour la réhabilitation de la plage d’Anse Bernard. Il a insisté sur l’importance cruciale de protéger ce littoral afin de garantir son accès libre et permanent à tous les citoyens.