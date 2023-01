Affaire Pape Alé Niang : Guy Marius Sagna fait des révélations

Le parlementaire Guy Marius Sagna à revêtu son manteau d’activiste. Présent au conseil des médias tenu ce mercredi à la maison de la presse, pour la libération de Pape Alé Niang, Guy a fait des révélations. Selon lui, le plan en cours de l’Etat du Sénégal n’est pas d’assassiner le journaliste mais de l’affaiblir de telle sorte qu’après sa sortie, il ne s’occupera que de sa santé.

» Il faut savoir que le plan en cours de l’Etat du Sénégal n’est pas d’assassiner le journaliste Pape Alé Niang. Et ça Seydi Gassama l’a souligné. Ceux qu’ils veulent c’est le ballonner, le matraquer, l’affaiblir. Pour qu’au sortir de prison, il ne s’occupera que de sa santé. Moi qui vous parle j’ai effectivement pratiqué la grève de la faim et je vous le dis c’est dur. Et je sais que je suis plus solide physiquement que Pape Alé, il ne pourra pas résister longtemps. Il aura des séquelles à sa sortie », a indiqué l’activiste.

Il invite par la même occasion, toutes les personnes épris de justice à la manifestation de samedi prochain devant l’hôpital Principal de Dakar pour la libération de Pape Alé.