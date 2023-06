Affaire Ousmane Sonko : Yewwi n’abandonne son appel à lever le blocus du domicile du leader de Pastef avant la Tabaski

Dans un communiqué rédigé ce dimanche après avoir été gazé à la cité Keur Gorgui, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi affirment qu’ils ne comptent pas laisser Macky Sall et son régime priver Ousmane Sonko et sa famille de célébrer la Tabaski comme tous les musulmans sénégalais.

« Tout indique que Macky Sall persistera dans sa volonté belliqueuse et tyrannique et tentera de priver Ousmane Sonko de son droit de prier à la mosquée avec ses enfants, comme n’importe quel père de famille », lit-on dans leur document.

Qui ajoute: « La coalition Yewwi Askan WI refuse d’admettre cette éventualité et invite le peuple sénégalais à se dresser contre cette forfaiture sans précédent. La coalition réaffirme sa détermination à faire libérer Ousmane Sonko dans les plus brefs délais et informe l’opinion nationale et internationale qu’elle ne ménagera aucun effort pour qu’Ousmane Sonko recouvre tous ses droits »