La Section de Recherches de la gendarmerie nationale a ouvert une nouvelle enquête sur ce qu’il convient d’appeler les effets collatéraux de l’affaire Marie Lô. Dans une publication exclusive, parue la semaine dernière, Senenews affirmait que des victimes, qui s’étaient confiés à lui, avaient clairement fait savoir que la fille de Ismaël Lô leur avait dit “travailler avec des ténors du pouvoir de Macky Sall, président de la République.” Et que, c’est fort de cette confiance qu’ils avaient accepté de remettre à Marie Lô des montants avoisinants 600 millions de F CFA qui devaient être investis dans des projets de marchés publics qui devaient leur rapporter le double.

Dans cette publication, le journal en ligne avait recueillis les propos de M. Amar et compagnie qui ont fait savoir que la fille de Ismaël Lo leur avait dit qu’elle travaillait avec le couple Antoine Diome et Dior Diagne. Pour se laver à grande eau et absoudre Antoine Diome, l’épouse de l’ancien ministre de l’Intérieur et avocat de son état a décidé d’ester en justice contre ses accusateurs. Dans sa plainte reçue à la Section de Recherches de la gendarmerie, elle a mis en cause Moustapha Amar, les journalistes Serigne Saliou Guèye de Yoor-Yoor et Massamba Kane de Senenews. Si le dernier nommé établi à l’étranger n’a pu ou pas voulu faire le déplacement pour se rendre à l’unité de Colobane, les autres mis en cause ont tous déféré à la convocation. Dans quelques minutes, ils seront les hôtes, malgré eux, des hommes du commandant Arona Sarr, le patron de la Section des Recherches.

Au cœur de ce dossier judiciaire se trouve le rôle exact joué par Dior Diagne sur le projet d’escroquerie mis en place par la fille de l’auteur de Tajabone. Si pour les plaignants Dior Diagne travaillait avec Marie Lô, pour l’avocate «c’est une escroquerie de bas étage dans laquelle elle n’a jamais trempée. C’est de l’usure, c’est soul bouki sulli buki. Je ne mange pas à ce pain.» A déclaré l’avocate à Kéwoulo. Aussi, Dior Diagne a fait savoir à Kéwoulo que «Marie Lô est une parente et que c’est à ce titre qu’elle la fréquente et l’aide. » Rien de plus. Mais, alors que Dior Diagne veut qu’on retienne d’elle que «la simple parente de Marie Lô», le fait qu’elle soit intervenue direcement dans ce dossier et prenne des engagements, pour tirer d’affaire la présumée escroc, intrigue tout le monde. Un jour, alors que Marie Lô avait donné rendez-vous à ses victimes pour leur rendre leur argent, elle avait fini par leur annoncer que «(ses) partenaires refusaient de (lui) remettre les fonds.» Elle était déespérée et plaureiat au téléphone. Et pour discuter de tout cela au calme, Tapha Amar l’avait invité à venir le voir. Mais, elle a préféré se rendre dans un hotel où elle a convié ses “investisseurs” à la retrouver.

«Elle avait pris une chambre dans l’hôtel, Brière de l’Isle, et s’étaient enfermée dans un des étages. Quand on l’a trouvé là-bas, elle a refusé de descendre et avait menacé de se jeter par la fenêtre; parce qu’elle ne pouvait pas subir cette honte que voulaient lui causer ses partenaires.» Se rappelle Tapha Amar. Après de longues minutes de négociation, Marie Lo avait fini par entendre raison. Et puisque Tapha Amar paraissait le plus compréhensible, elle avait décidé de le suivre chez lui, suivi par un groupe de victimes, pour aller régler l’affaire à l’amiable. Et une fois dans le domicile de Tapha Amar, les choses ont envenimé puisqu’elle leur a fait savoir que les autres refusaient de lui rendre l’argent. Conscients d’avoir en face d’eux une escroc qui veut jouer sur leurs sentiments, les investisseurs ont décidé que Marie Lô ne quitterait pas les lieux sans leur avoir donné leur argent. Craignant que les choses ne dégénèrent, Bass, le chauffeur de Marie Lô, s’est soustrait du groupe pour aller alerter Dior Diagne. Et cette dernière, qui ne veut aujourd’hui plus être citée dans ce scandale, avait appelé sur le téléphone d’un des plaignants pour demander que Marie Lô soit remise en liberté.

«Elle avait dit que, si on ne laissait pas Marie Lô rentrer chez elle, ce serait de la séquestration. Et, elle s’était engagée à nous rencontrer le lendemain, avec les parents de Marie Lô, pour trouver une solution au problème.» A fait savoir Tapha Amar. Mais, au lieu de tenir parole, Dior Diagne s’était rendue injoignable. Et, plus tard, elle a fait savoir qu’elle était partie en Angleterre où son fils devait fêter sa cérémonie de «graduation». S’il n’y avait que cela pour prouver que Dior Diagne était impliquée dans le dossier, il y aurait déjà beaucoup d’éléments suspects. «Mais, un jour, elle m’a appelé. Et au cours de la discussion elle m’a fait savoir que mon frère décédé, Ahmet Amar, était un ami à son ex-époux et père de ses enfants, Pape Yamar Mbaye. Et que, puisque nous «sommes proches», elle me ferait gagner des marchés de l’État pour que je puisse me faire rembourser.» A Fait savoir Tapha Amar qui est, actuellement, entendu par la Section de Recherches.