Affaire Mamoudou Barry : Macky, Condé et Macron invités à la marche blanche

Une marche blanche sera organisée, le vendredi 26 juillet à Rouen, en France, pour la mémoire du Guinéen Mamoudou Barry tué vendredi dernier, peu avant la finale de la Can 2019.

Le Soleil, qui donne l’information, renseigne que les Présidents Macky Sall, Alpha Condé et Emmanuel Macron sont invités à cette marche pour « dénoncer et combattre l’intolérance, le racisme et la haine de l’autre. »

Mamoudou Barry, docteur et enseignant à l’Université de Rouen âgé de 31ans, a été mortellement agressé, le vendredi 19 juillet 2019 dans la soirée. Un suspect, Damien A., a été interpellé hier lundi.