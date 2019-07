Sénégal: « 44% des véhicules n’ont pas de visite technique à Dakar » (autorité)

« 44% des véhicules qui circulent à Dakar n’ont pas de visite technique ». La révélation a été faite par le Directeur des Transports routiers Cheikh Oumar Gaye lors d’un atelier national de concertation sur la sécurité routière.

Le directeur des Transports Routiers s’est exprimé hier, lundi 22 juillet 2019, sur les causes des accidents mortels qui peuvent ôter la vie à plus de 500 personnes par an au Sénégal. Selon Cheikh Oumar Gaye, presque la moitié des véhicules n’ont pas de visite technique. Pire, informe-t-il, « le parc automobile est caractérisé par la vétusté des véhicules dont la moyenne d’âge est de 30 ans ».



A l’en croire, les services compétents qui délivrent pas moins de 30 000 nouveaux permis de conduire, chaque année, travaillent en étroite collaboration avec les 200 auto-écoles formelles

Mais, peste-t-il, «Malheureusement, il y a des auto-écoles clandestines ». Selon Cheikh Oumar Guèye, les accidents les plus mortels sont nocturnes. « 83% des accidents au Sénégal sont constatés au niveau du transport interurbain et 17% en milieu urbain ».