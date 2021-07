Affaire Locafrique : Khadim Bâ condamné à 3 mois de prison ferme et 12 milliards den guise de dommages et intérêts a son père

Le Directeur Général de la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail (Locafrique) a perdu le combat contre son père, Amadou Bâ. Rendant sa décision jeudi 29 juillet, la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar a condamné Khadim Ba à deux (2) ans de prison dont 3 mois ferme. En sus d’une amande de 12 milliards de F Cfa, en guise de dommages et intérêts, à son père.

Selon L’As, le juge a ordonné l’exécution provisoire de la décision et fixé la contrainte par corps au maximum. Khadim Bâ était poursuivi pour « faux et usage de faux », « association de malfaiteurs », « abus de biens sociaux » et « escroquerie ».