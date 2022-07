L’affaire ébruitée hier par Kéwoulo sur le parcours cahoteux du «Vieux gradé» présenté comme le 11ème élément du fameux «commando terroriste» qui voulait, le 17 juin 2022, «faire exploser la centrale du Cap des Biches», «détruire des résidences de dignitaires du régime» et «instaurer la terreur à Dakar» a fait tiquer l’entourage de l’ancien client de François Mankabou. Si, par respect pour l’institution judiciaire, l’ancien ministre des Affaires Etrangères a fait savoir qu’il ne lui est pas souhaitable «de commenter une affaire pendante devant la justice et surtout sur une affaire aussi délicate » et que, par conséquence, il se donnait le droit «de donner (son) commentaire dès qu’il (lui sera) possible de le faire», l’entourage de Cheikh Tidiane Gadio a saisi Kéwoulo pour livrer sa part de vérité de qu’il en est des relations entre François Mankabou et son ancien patron.

A en croire Mamadou Baal, l’ancien directeur de la RTS 1, ami de l’ex ministre des Affaires Etrangères d’Abdoulaye Wade et chargé de communication de l’Institut pour la paix et la sécurité (IPS) «il n’y a aucune mauvaise relation entre François et Gadio». Proche parmi les fidèles de l’ancien ministre des Affaires Etrangères de Wade, Mamadou Baal a dit avoir été, comme Cheikh Tidiane Gadio, surpris par la démission de François que tout le monde considérait comme le plus dévoué des collaborateurs de Gadio. «C’était son garde du corps l’un des plus proches, c’était lui qui était souvent devant la porte de son bureau. Tous ceux qui rencontraient Gadio passaient devant François. Donc, quand un homme comme ça, qui vous a servi pendant autant d’années, se lève un jour et vous dit qu’il s’en va, on est choqué et surpris. Mais, il n’y a aucune animosité entre eux.» Contrairement à la version de Mme Clémentine Coly, l’épouse de François Mankabou, Mamadou Baal a tenu à faire savoir que «lorsque Cheikh Tidiane Gadio avait eu des démêlés aux Usa, il n’était pas avec François. François était à Dakar.»

Si, pour Mamadou Baal, Cheikh Tidiane Gadio a été surpris par le départ de son homme de confiance, le patron de l’IPS s’est abstenu de tout commentaire le concernant, en son absence. «Aussi, personne dans l’entourage de Gadio n’a fait la moindre observation sur ce départ et cela depuis 3 ans.» A fait savoir Mamadou Baal. Contrairement à ce que pourrait dire la famille de Mankabou, l’entourage de Cheikh Tidiane Gadio croit savoir que la séparation entre «Vieux gradé» et son ancien patron serait dû à la volonté du garde du corps d’aller «refaire sa vie» en Occident. « Un jour, il est venu voir Gadio pour lui dire qu’il démissionnait de son poste et qu’il voulait partir au Canada. Nous ne savions pas s’il était parti ou pas. C’était la raison qu’il avait avancée. » A rappelé Mamadou Baal.

Alors que tout le monde croyait que les choses s’arrêteraient là, François Mankabou, qui était payé 250.000 F CFA, aurait exigé, que ses indemnités de départ soient calculées sur la base d’un salaire de 350.000 FCFA, montant exceptionnel qui ne lui avait été payé que pour la durée d’un contrat avec l’OCI– parce que les gardes du corps avaient bénéficié d’une rallonge de 100.000 F pendant cette période. A en croire des sources proches de la famille de François, Cheikh Tidiane Gadio lui doit de l’argent qu’il refusait de lui payer. Et cela malgré des décisions de justice.. Pour Mamadou Baal, «l’affaire n’a jamais atterri à la justice.” François, qui tenait à avoir de l’argent pour son voyage, est allé voir un inspecteur du travail. Quand Cheikh Tidiane a été convoqué, il y est allé et a préféré que l’affaire soit réglée sur place. Il lui a payé 100% de ce que l’inspecteur du travail a demandé. Et a tourné la page.»

Du côté de l’inspection du travail de Dakar des langues se sont déliées sur ce dossier. Mais, elles ont parlé sous anonymat. «François Mankabou avait gardé et présenté tous les bulletins de salaire que lui avait fait son patron alors que ce dernier a déclaré que les montants mentionnés leur avaient été donnés pendant un temps et ne correspondaient pas à la réalité de sa situation. Et nous avons réglé le dossier à notre niveau. Et l’affaire a été résolue, il y a de cela 3 ans.»

Si cette affaire a été résolue à l’amiable, il y a deux autres affaires qui ne l’ont jamais été en gentlemen. Après le départ du «Vieux Gradé», Cheikh Tidiane Gadio lui a réclamé la restitution de son arme de service, un pistolet Walter P22LR comme de la tablette IPad qu’il possédaient. «Ce sont des outils que Gadio lui a donnés pour son travail en tant que garde du corps. Cette tablette, il l’utilisait pour prendre en photo toutes les visites de Cheikh Tidiane Gadio. Quand ils partaient à l’étranger comme quand il recevait des hôtes de marque qui venaient lui rendre visite à son bureau. C’était François Mankabou qui faisait, aussi, le photographe. C’est cet outil de travail et toutes ces données conservées dans cette tablette qu’il a refusé de rendre. Mais, Gadio n’a rien tenté contre lui. Parce que nous croyions tous qu’il était parti à l’étranger.»

Aussi, comme l’a affirmé la famille de François Mankabou à Kéwoulo, Cheikh Tidiane Gadio a longtemps chercher à récupérer l’arme de service de François Mankabou : Le fameux pistolet que la presse a cherché à lier aux événements du 17 Juin dernier, en en faisant un des éléments de preuve du «complot terroriste.» A ce propos, un proche de Gadio a fait savoir que «cette arme a été obtenue pour la protection de Gadio surtout dans ses déplacements à l’étranger; notamment dans des zones de conflits comme le Mali, le Centrafrique, le Tchad etc. Où Cheikh Tidiane Gadio se rend souvent comme facilitateur ou médiateur, au nom d’organisations internationales. Et, depuis lors, il a refusé catégoriquement de la rendre.» Pour Mamadou Baal, « Cheikh Tidiane Gadio n’a jamais réclamé le pistolet; parce que cette arme a été achetée par François. Et, il ne lui a jamais réclamé la tablette en question ; parce que c’est un cadeau qu’il lui avait fait.»

Comme l’a révélé Kéwoulo, hier, dans ses parutions, ce pistolet comme cette tablette au cœur du différend Cheikh Tidiane Gadio VS François Mankabou se trouvent, aujourd’hui, entre les mains des policiers de la Sureté Urbaine. Et ces outils ne peuvent nullement être mêlés au fameux dossier des «terroristes de Dakar».

Comme Beyna Guèye qui, le premier, avait attiré l’attention de Kéwoulo sur le sort peu enviable de François Mankabou, toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette fumeuse affaire « des terroriste de la plage de la BCEAO» et qui ont été remises en liberté, « c’est dans les grilles du commissariat central de Dakar (qu’ils ont) vu, pour la première fois, François Mankabou» qui y était en détention depuis le vendredi 17 juin, au matin. Alors que l’arrestation des fameux «terroristes de la plage de la BCEAO» a eu lieu le dimanche 19 juin entre 15 et 17 heures. Aussi, le camp de Cheikh Tidiane Gadio a affirmé n’avoir rien à voir avec l’interpellation , par la police, à domicile, sans mandat ni convocation de François Mankabou et l’avoir appris à travers la presse. Pour rappel, gravement battu dans son lieu de détention, «Vieux gradé» se trouve actuellement dans les services Réanimation de l’hôpital Principal de Dakar. A en croire ceux qui l’ont vu ce sera un miracle si l’ancien garde du corps de Cheikh Tidiane Gadio parvient un jour se tenir, à nouveau, debout.