Anniversaire : La CPI célèbre ses 20 ans d’existence

Ce 1er juillet 2022, la Cour pénale internationale (CPI) célèbre son 20e anniversaire. Ce jour-là, en 2002, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale est entré en vigueur, après ratification, par 60 États, créant officiellement la CPI.

Aujourd’hui, la Cour pénale internationale marque ses 20 ans en organisant une conférence au Forum mondial de La Haye (Pays-Bas), intitulée «La Cour pénale internationale à 20 ans : Réflexions sur le passé, le présent et l’avenir».

Ce forum réunit des experts d’organisations et de tribunaux internationaux, des barreaux, des représentants d’États, du milieu universitaire et de la société civile. Les panélistes de la conférence discuteront des réalisations de la CPI au cours de ses deux premières décennies, d’aspects spécifiques des opérations actuelles de la CPI et des domaines nécessitant un développement du système de justice pénale internationale à l’avenir.

Le président de la CPI, le juge Piotr Hofma?ski, a déclaré : «C’est une cour internationale permanente et indépendante dédiée à la lutte contre l’impunité pour les génocides, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression que nous avons aujourd’hui.»

Il a ainsi invité tous les États à rejoindre la CPI, à donner aux victimes partout dans le monde l’accès à la justice et à aider à protéger l’humanité des atrocités.

Dans la même dynamique, le procureur de la CPI, Karim A. A. Khan QC, affirme qu’il y a 20 ans aujourd’hui, «le Statut de Rome est entré en vigueur. C’était une réalisation formidable… Mais c’est aussi un moment pour faire une pause, réfléchir et essayer de rafraîchir le processus de la justice internationale». L’idée étant d’essayer de faire mieux et de se consacrer à nouveau à ces principes de justice qui appartiennent à toute l’humanité.

«Après 20 ans de fonctionnement, la cour est plus occupée que jamais à traiter des crimes qui choquent la conscience du monde. Tout ce que nous avons accompli au cours des deux dernières décennies n’a été possible que grâce au soutien et à la coopération de nos États parties, des organisations internationales et de la société civile. Alors que nous sommes confrontés à de nouveaux défis, cette coopération et ce soutien sont plus importants que jamais», a souligné, pour sa part, le greffier de la CPI, Peter Lewis.