Manif de Yewwi : les liens entre Akhenaton et la «Force spéciale»

L’enquête sur la «Force spéciale» continue de révéler ses secrets. Ce commando est accusé d’avoir tenté d’installer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite du Yewwi Askan Wi, vendredi dernier.

Après l’arrestation de onze membres de la bande, entre jeudi dernier et hier, mercredi, les enquêteurs de la police viennent, selon L’Observateur de ce jour, d’établir le lien entre les mis en cause et Ousseynou Seck alias Akhetanon.

Ce dernier est connu pour ses directs incendiaires sur les réseaux sociaux contre le régime de Macky Sall. D’après le journal du Groupe Futurs Média, Akhetanon serait le financier du commando.

«Le 19 juin, à 20 heures, Pape Ousmane Seck (grand-frère de Akhetanon) et Abdoul Aziz Niang ont été interpellés à la plage de la BCEAO. Selon les renseignements, ils faisaient partie des organisateurs des émeutes du mois de mars 2021, souligne les policiers dans leur rapport consulté par L’Observateur. Ils financent aussi les activités après avoir reçu des fonds provenant de Akhenaton et de Max Kilumati, établis en Europe.»

La même source rapporte que l’une des onze personnes arrêtées, Mor Guèye, qui aurait pris part à l’attaque du poste de la Senelec situé à la sortie 10 de l’Autoroute à péage, en a rajouté une couche. Il aurait déclaré qu’après avoir jeté un cocktail Molotov sur le bâtiment cible, son complice présumé, Doun Khaf, «a rendu compte au prénommé Akhenaton alias Commando Cojak», commanditaire de l’attaque, selon son témoignage.