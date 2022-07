Reculade ou repli stratégique : La stratégie de Yewwi Askan Wi passée à la loupe

Tout le monde sait maintenant que l’enjeu, c’était la liste des titulaires de Yewwi, le respect des libertés publiques et la bataille contre un probable troisième mandat. Maintenant, la réalité est que le contexte, avec la marche interdite, ses trois morts et ses emprisonnements, et une opinion publique qui ne souhaite pas la confrontation, Yewwi a pris en compte les conséquences de sa radicalisation. C’est trop risqué d’affronter cette réalité avec le contexte de la Tabaski et le risque de confrontations. Ils ont tenu compte de cette pesanteur”, a déclaré l’analyste politique.

«L’opposition n’est pas unie. Yaw mène sa bataille, mais les autres sont réservés par rapport à sa démarche. Les médiateurs sociaux ont réussi à ramener Yaw à la raison, sinon, ça allait entraîner la décapitation de Yewwi. Ce qu’on savait dès le départ, c’est qu’avec la liste invalidée des titulaires, Yaw pouvait y aller avec ses suppléants.