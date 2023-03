Affaire Dr Babacar Niang : Le Procureur Ibrahima Bakhoum charge le patron de Suma assistance

Le propriétaire de Suma Assistance, a été inculpé, ce mardi, pour “non-assistance à personne en danger, homicide involontaire suite à la mort de Doudou Fall, chef du service des Sports à la mairie de la Médina, lors des manifestations du 16 mars. Toutefois, Dr Babacar Niang a été placé sous contrôle judiciaire après avoir refusé d’être mis sous bracelet électronique, selon son avocat Maître Cheikh Khoureysi Bâ.

Ce qui n’a pas empêché, le Procureur général qui était ce mardi en point de presse de charger le Dr. Babacar Niang. Revenant sur les faits, Ibrahima Bakhoum a “précisé que le 18 mars 2021 une plainte régulière a été déposé par le sieur Cheikh Tidiane Ly et Bamba Fall. Et dans cette plainte il dénonçait des faits « d’homicide involontaires, non-assistance à une personne en danger ».

Naturellement, une enquête a été ouverte après la réception de la plainte. Et d’après le juge il est ressorti de leur enquête des faits « susceptibles d’entendre le patron de Suma, clinique où a été admis, l’agent de Bamba Fall et de Dr. Cheikh Mbacké Seye, généraliste ».

Selon lui, le Dr Babacar Niang le 18 mars n’a pas déféré à la convocation par qu’il se trouvait de Dakar. Convoqué à nouveau le 19, le toubib avait promis de déférer à sa convocation mais en vain. De même que le 20. Alors après trois jours, sur intervention, du Procureur général, Dr Babacar Niang a été cueilli à Médina Ndiathbé, dans la région de Saint-Louis.

Et c’est dans ces conditions comme il a été déploré ailleurs qu’il a été transféré à Dakar. Dr Babacar Niang devrait répondre aux questions des enquêteurs parce que l’enquête a pu établir que depuis l’évacuation de Doudou Fall à la clinique son pronostic diagnostic été engagé. Alors de 18 h jusqu’au lendemain il n’a pas été consulté.

Et sa famille a été demandée de s’acquitter de tous les frais médicaux pour que la clinique puisse faire venir un spécialiste ou de le transférer à l’hôpital Principal. « Il est aujourd’hui douloureux de le dire et regrettable que de 18 h au lendemain 17 h aucun acte médical n’a été posé sur le patient. Alors sur insistance de la famille, le corps a été transféré au principal. Et celui qui devait charger de son évacuation a oublié le dossier médical qui finalement a été parvenu par WhtasApp », a dit le parquet.

Alors au regard de tous ces observations, le parquet a engagé des poursuites contre le Dr Babacar Naing, « homicide involontaire, non-assistance à une personne en danger, mise en danger de la vie d’autrui ».