Le Patron de la clinique Suma Assistance, Dr Babacar Niang, est revenu sur l’hospitalisation du leader du Pastef suite à sa « tentative présumé de meurtre ». En effet, accusé d’avoir négligé Doudou Fall pour s’occuper de Sonko, il a balayé d’un revers de main les accusations et a précisé que « c’est le Pastef qui s’est introduit dans sa clinique mais que le personnel n’a jamais délaissé des patients ».

Il précise que la clinique est constituée d’hôtellerie et quiconque peut y louer une chambre et amener son propre médecin. « Celles qui viennent accoucher, je ne les voient pas. Elles viennent avec leur propre gynéco, accoucher et repartir de la même manière. Sonko peut louer une chambre et se faire suivre par son propre médecin. La preuve je n’étais pas là. Il a déjà son ministère de la santé et ils ont une possibilité de prise en charge. C’est pourquoi on n’a pas posé la question », martèle Dr Niang.

Le Patron de Suma Assistance n’a pas manqué de proférer des menaces contre ses détracteurs : « Je n’ai signé aucune convention avec Pastef et je poursuivrai quiconque s’aventure dans ce domaine, parce qu’il ne pourra pas le prouver ».