L’avocat et homme politique sénégalais, Me Moussa Diop, a passé la nuit en garde à vue et pourrait être déféré ce matin si il n’y a pas de changement dans la volonté manifeste du parquet de trouver des poux à l’ancien Dg de Dakar Dem Dikk. A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, il est poursuivi pour “actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République” et “diffusion de fausses nouvelles.”

Me Moussa Diop n’est plus libre de ses mouvements. La notification lui a été faite hier à l’entame de son audition dans le cadre de la l’auto saisine du procureur de la République, Abdou Karim Diop. Agissant sur ordre du procureur de la République, les éléments du commissaire Bara Sangharé ont, pendant plusieurs tours d’horloge, entendu l’ancien directeur général de DDD. En attendant d’instruire les plaintes d’Aly Ngouille Ndiaye et des «big Seven» cités dans le scandale des “diamants de Mimran” et qui ont menacé d’ester en justice, le parquet a décidé d’agir. Comme on devait s’y attendre, Me Moussa Diop ne s’est pas démonté.

Devant les policiers, il a répété les mêmes propos tenus devant les caméras, en déposant sur la table des enquêteurs des documents confirmant ses propos sur l’affaire des armes achetées par la présidence de la République et dont on ne sait pas entre quelles mains elles se trouvent. Et à quoi elles vont servir. Entendu aussi sur les accusations faites sur l’affaire des “diamants de Mimran”, Me Moussa Diop est resté formel: il a maintenu ses propos et déposé les documents sur la table des enquêteurs. Lorsque les policiers ont voulu savoir l’origine de ces fameux documents qui ne sont pas à la portée de tout le monde, le patron du mouvement “And Gor Yi Jotna” a fait savoir qu’ils proviennent de ses “sources” et qu’il avait le devoir de les protéger.

De l’autre côté, même s’il s’oppose aux accusations de Me Moussa Diop, le ministre des mines et de la géologie qui s’est fendu d’un communiqué, a reconnu que «il existe deux permis de recherches de diamants en cours de validité ainsi qu’une autorisation d’exploitation semi-mécanisée pour lesquelles des résultats n’ont pas encore été obtenus. Et aucun autre titre minier portant diamant n’a été délivré à une quelconque entité.” Pour sa part, le Dr Ousmane Cissé, le directeur de la société des Mines -Somisen- a fait savoir que “le diamant n’est pas exploité au Sénégal et, du point de vue géologique notre pays ne bénéficie pas de roches qui renferment cette pierre précieuse.”