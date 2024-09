Affaire Aziz Dabala : Guigui Sarr s'invite dans la polémique et...

Revoilà Guigui Sarr. Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’artiste et chanteuse sénégalaise, qui a troqué le micro pour se consacrer au cinéma et à l’écriture, réagit sur l’affaire du double meurtre de Pikine Technopole. Où le danseur « Aziz Dabala » et son colocataire Boubacar Gano dit « Wally » ont été tués dans des conditions atroces.

« Il est difficile pour moi de dormir. Je pense à lui [Aziz Dabala] et Boubacar Gano [Wally] et leur famille », s’émeut-elle. L’interlocutrice du journal du Groupe futurs médias (GFM) revient sur la relation qu’elle entretenait avec le défunt danseur. « Nous avions partagé [avec Aziz Dabala] une émission spéciale [Saint-Valentin], confie-t-elle. C’était sur la Sen Tv. Je devais choisir celui qui serait mon mari. Ils étaient quatre hommes, et j’avais choisi Aziz Dabala. »

Pourquoi ? « C’était quelqu’un d’exceptionnel, talentueux et très souriant », témoigne l’auteure du livre « Comment j’ai survécu au cancer ». Dans tous ses états, cette dernière réclame l’adoption de « la loi Aziz ». « Si une personne commet un crime de ce genre, que [la loi Aziz] s’applique à elle. Ce qui se passe au Sénégal est juste incroyable », martèle-t-elle.

Sept personnes dont la danseuse Nabou Lèye ont été arrêtées par la Division des Investigations criminelles (DIC) et placées sous mandat de dépôt par le procureur de Pikine-Guédiawaye.