Affaire Amy Ndiaye : Les deux députés déférés ce mercredi

Les députés Massata SAMB et Mamadou Niang vont être déférés devant le parquet ce mercredi 14 décembre.

Ces parlementaires ont été auditionnés la veille pendant 10 tours d’horloge à la Division d’investigation criminelle (DIC). Lors de cette, ils ont eu le soutien de certains de leurs collègues de l’opposition qui ont fait le déplacement sur les lieux.

Lors de leur face à face hier, les mis en cause ont préféré garder le silence pourvu que leur immunité parlementaire n’est pas encore levée.

Massata Samb et Mamadou Niang, ces deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) sont poursuivis pour coups et blessures volontaires. Le premier a giflé en pleine séance plénière la député Amy Ndiaye Gniby pendant que le second l’a donné un coup de pied au ventre. Toute chose qui suscitent moult réaction de part et d’autre.