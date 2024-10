Cependant, selon toujours nos confrères, dans un courrier daté du 10 octobre, adressé à la directrice de Cesce, le directeur général par intérim (le DG étant en déplacement) a écrit : « Dans sa décision de suspendre le marché public d’électrification rurale dans les régions de Kaffrine, Saint-Louis, Kédougou, Louga et Tambacounda, l’Arcop mentionne, entre autres raisons, que la banque Santander, dans une lettre datée du 30 septembre, informe de la décision de l’Agence espagnole de crédit à l’exportation (Cesce) de suspendre tout financement du marché. Or, lors de notre réunion, dont le compte-rendu a été approuvé et signé par vos soins, vous aviez indiqué que seules les autorités sénégalaises pourraient bloquer l’avancement du projet. À notre connaissance, aucune décision en ce sens n’a été prise par les autorités sénégalaises. Il serait donc pertinent d’obtenir des éclaircissements sur les deux points suivants : la Cesce a-t-elle effectivement décidé de suspendre tout financement lié au marché, comme l’affirme la banque Santander selon l’Arcop ? Le cas échéant, qu’est-ce qui explique ce changement soudain entre le 18 septembre (date de notre réunion à Madrid) et le 30 septembre 2024 ? »