Affaire Adama Gaye: Le réquisitoire du procureur et le délibéré prévu le...

Le journaliste Adama Gaye a comparu ce vendredi 29 novembre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, où il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Placé sous liberté provisoire depuis son audience avec le Procureur de la République, ce dernier a requis une peine de six (6) mois avec sursis, ainsi qu’une amende de 500 000 FCFA à l’encontre du prévenu. il attend désormais le délibéré de son procès, prévu pour le 6 décembre prochain.

Les faits reprochés

L’affaire remonte à une émission diffusée sur la chaîne Sen TV le 20 novembre dernier. Adama Gaye avait alors déclaré que Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget, décédé récemment, avait été assassiné. Il avait ajouté que le procureur chargé de l’enquête devait se pencher sur « les gens de l’ancien régime », suggérant une piste politique pour élucider le décès. Ces affirmations ont suscité un tollé, plaçant le journaliste au centre d’un débat médiatique et judiciaire.

Le déroulement du procès

Durant l’audience, selon des informations rapportées par Le Soleil, Adama Gaye a reconnu sa responsabilité devant la barre et présenté des excuses publiques. Il a admis un manque de précaution dans ses propos. « Cela fait 45 ans que j’exerce ce métier sans jamais avoir été condamné. La leçon à retenir ici, c’est que j’aurais dû faire preuve de plus de prudence. Je bats ma coulpe sur ma poitrine et je reconnais avoir failli », a-t-il déclaré. Le journaliste a souligné qu’il n’hésitait pas à faire amende honorable lorsque cela s’avérait nécessaire.

Ses avocats, parmi lesquels Me Adja Diallo, Souleymane Soumaré, François Senghor et Seydou Diagne, ont livré une défense que l’accusé a qualifiée de brillante. Ils ont insisté sur le droit à la liberté d’expression et ont demandé que l’affaire soit jugée dans un cadre garantissant le respect des principes fondamentaux de la justice.

Une réaction publique après le procès

Quelques minutes après l’audience, Adama Gaye s’est exprimé via ses réseaux sociaux. Il a remercié ses avocats pour leur prestation remarquée et salué le rôle du tribunal, notamment sa présidente, ainsi que le procureur, pour avoir permis un débat approfondi autour des accusations portées contre lui. « Je pense que ma cause est sortie renforcée et que le droit sénégalais a gagné en crédibilité », a-t-il écrit.

Il a également tenu à exprimer sa gratitude envers sa famille, le peuple sénégalais, ainsi que les organisations de défense des droits humains, dont celle dirigée par Seydi Gassama, pour leur soutien indéfectible tout au long de cette épreuve. « Si j’ai pu tenir debout et droit, c’est grâce à vous », a-t-il affirmé.

En conclusion, le journaliste a évoqué ses projets futurs, notamment des activités dans le domaine des affaires internationales et des formations qu’il envisage de suivre pour enrichir son savoir. Il a ajouté : « Je remercie Dieu de m’avoir couvert de sa grandeur. Le temps du repos et du recul est venu. »