Affaire des 94 Milliards : Enjeux fonciers, corruption et implications politiques au Sénégal

L’affaire du Titre foncier 1451/R, surnommée « l’affaire des 94 milliards », représente un scandale politico-judiciaire majeur au Sénégal, marquée par des enjeux fonciers complexes, des accusations de corruption et de lourdes implications politiques.

Le terrain en question, d’une superficie de 258 hectares, est situé à Rufisque, une zone stratégique à proximité de la capitale Dakar. Il est au cœur d’un contentieux de longue date opposant les héritiers d’Ousmane Mbengue aux héritiers de Djily Mbaye, un marabout influent et homme d’affaires décédé en 1991. Ce terrain est évalué à 94 milliards de francs CFA, une somme qui témoigne de l’envergure économique du dossier, d’autant plus que la superficie et la localisation font de cette parcelle un bien particulièrement prisé. L’affaire a pris une tournure politique importante lorsque Ousmane Sonko, leader de l’opposition et figure incontournable du paysage politique sénégalais, a dénoncé ce qu’il considère comme une spoliation orchestrée des héritiers Mbengue. Sonko a pointé du doigt l’implication présumée de hauts fonctionnaires de l’État, tels que Mamour Diallo, ancien directeur des Domaines, et Tahibou Ndiaye, ex-directeur du Cadastre, qu’il accuse de complicités dans des manœuvres frauduleuses visant à évincer les héritiers légitimes du bien. L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a joué un rôle crucial dans l’émergence de cette affaire. En effet, un rapport publié par l’OFNAC indique que des sommes considérables auraient été détournées au cours de cette transaction foncière. Les plaignants, soutenus par ce rapport, affirment que des structures ou des individus tiers ont agi en toute opacité, souvent avec la complicité de fonctionnaires, pour détourner des fonds et manipuler le processus de gestion du bien. Les héritiers d’Ousmane Mbengue et ceux de feu Mbeugour Mbengue sont les parties principales dans ce litige. Ils ont formellement déposé une plainte auprès du parquet financier et se sont constitués partie civile, dans l’espoir de faire éclater la vérité et d’obtenir justice. De leur côté, les anciens responsables des Domaines et du Cadastre, Mamour Diallo et Tahibou Ndiaye, sont cités parmi les acteurs présumés de cette fraude, avec des accusations de complicité directe dans l’appropriation illégale de ce terrain. Le parquet financier a confié l’enquête à la Division des investigations criminelles (DIC), dans un contexte où les charges retenues sont particulièrement graves : escroquerie, abus de confiance

Ces infractions témoignent de la gravité des faits et des préjudices subis par les héritiers légitimes. L’enquête vise à établir la vérité et à déterminer les responsabilités dans cette affaire aux ramifications politiques et économiques profondes. L’affaire des 94 milliards soulève des questions fondamentales sur la gouvernance foncière au Sénégal et sur la transparence dans la gestion des terres, qu’elles soient publiques ou privées. Ce dossier met en lumière les dérives possibles liées à la gestion des biens fonciers dans un contexte où les enjeux économiques, les intérêts privés et les pressions politiques s’entrelacent souvent. Le rôle de figures politiques, comme Ousmane Sonko, dans la mise en lumière de cette affaire, alimentera sans doute les débats sur l’indépendance de la justice et la lutte contre la corruption au Sénégal. Cette affaire illustre les défis considérables auxquels fait face l’Afrique en matière de gestion foncière. Les luttes pour la terre, les conflits d’intérêts et l’impunité observée dans certains secteurs publics créent un terrain fertile pour des pratiques douteuses et des abus de pouvoir, impactant directement la population. L’affaire des 94 milliards n’est pas seulement un litige foncier, mais un révélateur des dérives systémiques dans la gestion des ressources et du pouvoir au Sénégal. Elle pourrait avoir des répercussions profondes sur la manière dont la justice, la politique et les affaires interagissent dans le pays.