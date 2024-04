Fête de l’indépendance: De Senghor à Diomaye en passant par Diouf, Wade et Macky (Par Maty Gueye)

4 Avril 1960, 4 Avril 2024, aujourd’hui, le Sénégal célèbre le 64e anniversaire de son indépendance après avoir exprimé le désir de se retirer de la fédération du Mali, le Sénégal est proclamé indépendant le 20 Aout 1960.

Ainsi, le 5 septembre 1960, l’écrivain Léopold Sédar Senghor fut le premier Président de la République du Sénégal.

4 Avril, une date qui marque le Sénégal et le pouvoir politique depuis l’Independence. Survenu en 1960, le Sénégal a connu de profonde mutation dans beaucoup de domaine. Ces mutations sont perceptibles dans l’économie, dans l’administration, dans l’éducation, dans l’urbanisation, dans la santé et dans la politique. Toutes fois le champs politique demeure de loin celui ou la mutation reste visible.

En effet, 64 ans : 1960 à 2024, le Sénégal a connu 5 Président démocratique élu qui sont Léopold Sédar Senghor, qui fut le premier chef d’état Africain à libéraliser la vie politique en vie politique en instaurant le pluralisme par une ouverture au multipartisme. Toutes fois, canalisée et contrôlée.

Ensuite, le président Abdou Diouf a dirigé le Sénégal de 1981 à 2000 en autorisant un large multipartisme. Le président Diouf cède le pouvoir au Président Abdoulaye Wade en 2000 qui est élu avec le soutien d’une large coalition à la suite d’un processus engageant le pays dans la voie d’une alternance démocratique. L’arrivée au pouvoir d’Abdoulaye Wade en 2000 a mis en terme les 40ans de pouvoir de parti socialiste (PS).

En effet, le 25 Mars 2012, Macky Sall, ex premier ministre qui est devenu le nouveau chef de l’état sénégalais en battant au second tour de la Présidentielle Abdoulaye Wade son ancien mentor au (PDS) parti démocratique Sénégalais. Ainsi, le Sénégal a enregistré son premier chef de l’état né après l’indépendance.

Pour rappel, il avait brigué le chiffre en suffrage au Sénégal au premier tour sous la constitution de L’APR sa propre bannière crée en moins de 2ans. Avec slogan, « la voie du véritable développement » Cependant, l’ancien Président, Macky Sall, a servi le Sénégal pendant 12ans laissant lui des grandes réalisations, notamment dans le domaine des infrastructures routières grâce à son Plan Sénégal Emergent (PSE). Il a d’ailleurs, passé ses derniers instants à présidence à inaugurer des infrastructures et édifices qui contribuent à la modernisation du pays.

Macky Sall a organisé une élection présidentielle à laquelle, il n’a pas participé. Une première fois au Sénégal. Aujourd’hui, il transfert le pouvoir à l’un de ses opposants qui à gagner la présidentielle. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, remporte, à 44 ans et dès le premier tour, avec 54,28% des votes, l’élection présidentielle de 2024. Devenant ainsi, le plus jeune Président de la République du Sénégal et le premier opposant élu au premier tour de l’histoire du pays.

Le Sénégal fête aujourd’hui, le 64e anniversaire de son accession à l’indépendance, deux jours après la prestation de serment du 5e Président de la République Monsieur, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu le 24 Mars 2024. Nous la fêtons dans la sobriété et l’émotion à la fois. Sous le thème « les forces armées au cœur de la cohésion nationale, nous interpelle par son actualité et sa pertinence ».

Cette année, la fête de l’indépendance se limite seulement à des cérémonies de levée des couleurs dans toutes les villes du Sénégal.