Défaite contre Côte d’Ivoire : « Sentiments de déception et de frustration », Aliou Cissé

Aliou Cissé s’est exprimé sur l’élimination amère du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) lors d’une interview sur RMC Sport. Suscitant des sentiments de déception et de frustration.

Le sélectionneur des Lions de la Teranga a décrit cette défaite contre la Côte d’Ivoire, pays hôte, comme une source de frustration importante pour lui et son équipe.

Aliou Cissé a souligné que l’objectif était de remporter le titre deux fois de suite, ce qui aurait été une performance historique pour le football continental. Il a admis que l’élimination précoce les a empêchés d’atteindre cet objectif ambitieux, ce qui a suscité des sentiments de déception et de frustration.

Cependant, Cissé a également mentionné l’importance de se remettre rapidement de cette défaite en obtenant deux victoires lors de la dernière fenêtre FIFA contre le Gabon et le Bénin. Ces succès ont permis à l’équipe de retrouver un certain niveau de confiance et de se concentrer sur les défis à venir.