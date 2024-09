La Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (Fskda) monte au créneau suite aux graves accusations de maîtres de la discipline. Dame Ndao, Mamadou Lamine Cissé, Mouhamadou Ndiaye Diop et Mamadou Ndiaye dénonçaient, dans une lettre adressée au Président Bassirou Diomaye Faye, “un abus de pouvoir au sein de la Fédération visant à réprimer les dénonciateurs de détournements deniers publics” suite à une plainte déposée auprès de l’Office national contre la fraude et la corruption (OFNAC), le 10 juin dernier, par le président de la Ligue de Dakar, Bescaye Diop.

Pire, martelait le quatuor, “au lieu d’apporter une réponse transparente, la Fédération a décidé de suspendre les présidents de Ligue de Dakar et Kaolack, sous prétexte fallacieux”.

Selon un communiqué repris par Walf Quotidien, le bureau fédéral dit avoir noté “depuis plusieurs mois dans la presse et sur les réseaux sociaux des propos et des circulations constantes de documents illustrant de comportements subversifs qui nuisent gravement à l’harmonie et au bon fonctionnement de l’instance”.

Les fédéraux d’asséner : “Les animateurs de ce mouvement derrière cette affaire, initialement membres du Comité directeur se sont illustrés par un absentéisme conduisant à trois absences consécutives sans explications.” Or, énoncent-ils, “le Règlement intérieur en son article 40” est clair : “Tout membre qui s’absente trois fois de suite aux réunions du Comité directeur, sans motif valable et préalablement notifié, est considéré comme démissionnaire.”

C’est en application de cette disposition que “le Comité directeur a pris des mesures conservatoires portant suspension de toutes les activités de karaté à l’encontre de Papa Babacar Guèye [ex-trésorier général de la Fskda], Mamoune Ngom [directeur technique du Dojo de Niarry Tally], Bescaye Diop [président Ligue de Dakar], Assane Diop [ancien président Ligue de Diourbel] et Moussa Diallo [membre du Comité directeur de la Ligue de Dakar]”, tranchent les dirigeants. Qui concluent : “Bescaye Diop a toujours usé de calomnies et a véhiculé des fausses allégations tendant à saper la crédibilité de la Fsdka. Il était présent en réunion du Comité directeur lorsque les sujets concernant l’ancien trésorier général ont été soulevés et débattus. Il était le premier à demander clémence au moment où le président de la Fédération, [Mouhamed El Moctar Diop], envisageait de déposer une plainte. La Fskda se réserve le droit d’ester en justice “pour laver son honneur”.