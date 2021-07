Accusé de promouvoir les LGBT au Sénégal, Wally Seck hausse le ton : “Je n’accepterai plus que personne raconte des contrevérités sur moi…”

Wally hausse le ton : “Je n’accepterai plus que personne raconte des contrevérités sur moi…”

Le lead-vocal de Faramareen music a été lynché, ce dimanche 4 juillet, sur les réseaux sociaux. Certains sont allés jusqu’à soutenir que Wally Seck et son groupe sont les ambassadeurs des Lgbt au Sénégal. Car, la dernière polémique est née ce samedi 3 juillet, lors d’un concert organisé par 37Cinq dirigé par Moustapha Diop, à la Médina. Pour autant, ce dernier a même fait une sortie pour expliquer que c’est une mire de barre qui a été projetée sur un immeuble et non les couleurs du lobby gay.

Un acte qui n’a pas empêché Wally Seck de briser le silence. C’est tard dans la soirée, sur sa chaîne YouTube que l’artiste a réagi. Il a haussé le ton. “C’est pour répondre aux informations relayées depuis ce matin puisqu’on dit que c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Je demande de l’aide aux autorités sénégalaises parce que je suis fatigué, ma famille également. Depuis 2016 ou fin 2015, j’ai arrêté de faire des sorties pour répondre aux critiques négatives. J’ai toujours opté pour le silence radio. Mais, trop c’est trop !”, martèle le fils du défunt chanteur Thione Ballago Seck.

Toujours dans sa logique d’en découdre avec ses détracteurs, l’auteur de “Sa Doom” soutient que s’il laisse passer cette fois-ci les attaques, beaucoup vont penser qu’il est coupable des faits qu’on lui reproche

“Je n’ai peur de rien, c’est juste mon silence était un choix. Mais, il est clair que je ne fais pas partie des associations ou lobbys homosexuels ou de la franc-maçonnerie. Je ne suis mêlé de près ou de loin à ces affaires. Je n’ai jamais reçu d’argent provenant d’eux et je ne le ferai jamais. Car, je suis à l’aise financièrement”, fait-il savoir.

Cependant, le musicien renseigne que c’est difficile “parce que maintenant on envoie des nervis chez moi”. “Souvent, ils se bagarrent avec mes gardiens. Blessés, ils vont chercher des certificats médicaux afin de me traîner en justice. Il n’y a même pas dix jours, je suis allé répondre à une convocation. Alors que beaucoup spéculent sur ma présence à la gendarmerie arguant qu’il s’agissait de la supposée affaire de vol de voiture”, révèle-t-il.

