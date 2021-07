Casamance: 245 kg de chanvre indien saisis à Thionk Essyl par la gendarmerie

Ainsi, les opérations de lutte contre le trafic de chanvre indien notamment dans la partie sud de notre pays ont été intensifiées suivant les instructions particulières qu’il a données dans le cadre de l’intensification des activités opérationnelles de lutte contre l’insécurité, renseigne un communiqué de cette institution.

Déroulé des faits : le 03 juillet 2021, dès les premières heures de la matinée, le commandant de la légion de Gendarmerie sud a mené des opérations de lutte anti-drogue basées sur des informations faisant état d’un trafic intense de chanvre indien dans le secteur de Thionck-Essyl. Le mode opératoire des trafiquants consistait à transporter la drogue par voie fluviomaritime à travers des pirogues après l’avoir regroupée en grande quantité sur une zone de transit située dans les bolongs difficilement accessibles depuis les îles du secteur de Kafountine et Diouloulou. La drogue était ensuite acheminée soit à Ziguinchor soit vers l’intérieur du pays à l’aide de grandes pirogues. L’opération a ciblé le lieu de regroupement de la drogue avant son transfert. Une intervention rapide et efficace de la brigade de Gendarmerie de Thionck-Essyl, renforcée par un peloton de l’escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Ziguinchor stationné à Bignona a permis d’arrêter un convoyeur qui assurait la sécurisation du stock de drogue avant l’organisation de son transfert. La saisie opérée a porté sur une grande quantité de drogue estimée à 245 kilogrammes de chanvre indien dans les environs du village de Kagnobon dans la commune de Diégoune.

Selon les sources proches des enquêteurs, les pirogues empruntent souvent les « bolongs » avant d’embarquer nuitamment leurs produits dans des véhicules qui sont chargés de leur transfert. La rapidité d’intervention de la patrouille des gendarmes qui s’est portée sur les lieux de stockage de la drogue et la collaboration des populations sont en grande partie à l’origine de ce succès qui a permis l’interpellation du convoyeur ainsi que la découverte de la drogue conditionnée dans huit (08) grands sacs dissimulés à divers endroits.

Le Haut commandant de la Gendarmerie félicite les gendarmes auteurs de cette importante saisie et magnifie la collaboration citoyenne des populations qui ont démontré ainsi qu’elles étaient les acteurs proactifs de leur propre sécurité.