Accident à Louga: Déthié Fall, candidat à la présidentielle de 2024 s’ incline devant les 23 victimes

Survenu ce matin à Louga, un accident a causé 23 victimes et plusieurs bléssés.Cet évenement malheureux continu de susciter des indignations sur l’etendu du térritoire sénégalaise.Un drame qui a aussi poussé Déthié Fall, comme tout bon citoyen à réagir à travers un commuqué pour déplorer ce malheur.

Le communiqué ci-dessous

Chers compatriotes,

Nous n’avons pas encore fini de pleurer nos jeunes disparus en mer du fait de l’émigration clandestine que nous apprenons par la presse la terrible nouvelle de l’accident de circulation survenu ce mercredi à hauteur de Louga et ayant causé plus d’une vingtaine de morts et une cinquantaine de blessés d’après le bilan provisoire.

Je m’incline devant la mémoire des disparus, et présente mes sincères condoléances à leurs familles et à l’ensemble de la nation.

Je prie pour un prompt rétablissement des blessés et encourage les opérations de secours en cours.

J’invite la population à se rapprocher des structures de santé, l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga notamment, pour participer à l’appel de don de sang afin de permettre une meilleure prise en charge des blessés.

Déthié FALL,

Président du PRP,

Candidat à l’élection présidentielle de 2024