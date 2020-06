Accident à Sen’Eau :  »C’est une opération routinière à la limite banale » (Ndiaya Diop)

Selon le directeur de la communication de la société Sen’Eau, les trois victimes qui ont perdu la vie, ce lundi entre 12 h et 13 h à Joal étaient en train de faire des « opérations routinières » et »banales ».

»Il s’agissait de changer juste des accessoires au niveau des regards et c’est dans un de ces 3 regards qu’on a trouvé les 3 corps. Il s’agissait juste de changer une ventouse qui sert à libérer l’air qui se trouve dans le réseau pour faciliter la circulation de l’eau vers les consommateurs », a expliqué Ndiaya Diop, Directeur Communication de Sen’Eau.

Consterné, il ajoute : »C’est une opération routinière à la limite banale, qui n’a rien de dangereux. Nous avons trouvé un peu d’eau, et d’ailleurs les ingénieurs qui sont venus regarder, ne comprenaient pas puisque la zone est déficitaire ».

Pour rappel, le plombier de Sen’Eau Djiby Sy (42 ans et originaire de Podor), ainsi que Djiby Dème (26 ans originaire de Mbour) et Babacar Ndiaye (27 ans originaire de Kaolack) manœuvres au GIE Baraka sous traitant de Sen’Eau ont été retrouvés morts dans un regard.

Les corps des victimes sont à l’hôpital de Grand-Mbour pour les besoins de l’autopsie. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Joal.