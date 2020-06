Covid-19 à Dakar : Le nouveau plan de bataille dévoilé ce mardi

La capitale est devenue, avec 2701 cas positifs sur 3739 dépistés au Sénégal, l’épicentre de la pandémie de Covid-19 dans notre pays.

Pour freiner la maladie, le ministère de la Santé présente, aujourd’hui, une nouvelle stratégie de riposte particulière pour infléchir la courbe de progression du coronavirus à Dakar.

Selon Le Soleil et Walf Quotidien, cette nouvelle bataille de Dakar se fera via un confinement général ou partiel et un port de masque obligatoire. Les Dakarois seront édifiés ce mardi.