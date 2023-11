Aby Ndour – Viviane Chidid : L’origine de la guerre entre les deux chanteuses et ex belles-sœurs

La relation entre Viviane Chidid et Aby Ndour est devenue explosive ! En effet, la reine du Djolof Band a déposé une plainte contre son ancienne belle-sœur qui a répondu à sa convocation ce lundi matin.

Bien que leur relation n’ait jamais été vraiment harmonieuse, les choses ont empiré après la consécration de Viviane Chidid en tant que meilleure artiste féminine d’Afrique par Trace.

Après ce sacre, une ancienne vidéo d’Aby Ndour, dans laquelle elle faisait l’éloge de l’actuelle épouse de Bouba Ndour, a été mise en ligne par plusieurs sites web. De nombreux internautes ont alors pensé qu’il s’agissait d’une nouvelle vidéo et ont conclu qu’elle lançait indirectement des piques à Viviane.

Suite à cela, des humoristes comme Engagé et Rita ont publié des vidéos demandant à Aby Ndour de cesser de s’en prendre à son ex belle-sœur. Ce qui a déplu à la fille de cette dernière, Binou Ndour, qui a fait plusieurs publications sur son compte Snapchat pendant plusieurs jours pour attaquer Viviane et sa cousine Zeyna.

De plus, lors d’un live d’Adamo, Aby Ndour n’a pas épargné du tout l’ex-épouse de son frère, Bouba Ndour. Cette situation est devenue intenable pour Viviane Chidid, qui a décidé de faire appel à la justice pour mettre fin une fois pour toutes à cette histoire qui dure depuis plusieurs années.