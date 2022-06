Abdou Mbow à YAW : ” Personne ne pourra empêcher la tenue des élections “

Le porte-parole adjoint de l’APR a remonté les bretelles à Ousmane Sonko et Cie après leur manifestation à la place de la nation.

Selon le journal Sud Quotidien, Abdou Mbow a qualifié le leader de Pastef d’irresponsables. “Quand Ousmane Sonko se permet de dire que si la liste de Yewwi Askan Wi ne passe pas, Macky Sall ne participera pas aux élections et de ces déclarations appelant à déloger de son Palais le Président Macky Sall élu démocratiquement, ses propos sont irresponsables et méritent d’être condamnés avec toute la fermeté qui sied ” , a tonné le parlementaire de la majorité.

En effet, Abdou Mbow avertit également la coalition Yewwi Askan Wi qui menace de saboter les élections législatives, ” qu’ils se le tiennent pour dit, Ousmane Sonko et Cie ne peuvent empêcher la tenue d’une élection au Sénégal. Nous sommes dans un État de droit et on doit se conformer à la décision de justice. Nous n’allons pas user de la violence contre eux, mais nous serons sur le terrain et personne ne pourra empêcher la tenue des élections. Nous allons lutter pour préserver la démocratie dans ce pays ” , a déclaré le premier vice-président de l’Assemblée nationale.