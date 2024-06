La commune de Diass a longtemps souffert d’un manque de structure sanitaire spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l’enfant, entrainant de nombreux décès maternels. Jusqu’en 2016, les femmes de la région et des villages environnants étaient dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi prénatal adéquat, ni même d’accouchement ou de soins médicaux adaptés. Pour disposer d’un suivi prénatal, il fallait pour cela rejoindre la ville de Mbour située à plus de 30 kilomètres.

La SIAGRO (Société Industrielle Agro-Alimentaire), entreprise familiale du Groupe Farès, construit entièrement une maternité équipée à la commune de Diass, baptisée « Bineta Sonkho », en hommage à une femme décédée avec son nourrisson lors de son accouchement quelques mois avant dans la localité de Diass. Inaugurée le mardi 21 avril 2015 en présence des autorités, la maternité s’étend sur plus de 150 m² et est dotée d’équipements modernes ainsi que d’un personnel hautement qualifié. Depuis son inauguration, la maternité a permis une meilleure prise en charge prénatale des patientes ainsi que de leur accouchement. La mortalité mère-enfant a été considérablement réduite dans la région et des journées de dépistage gratuit contre le cancer du sein et du col de l’utérus sont régulièrement menées au sein de la maternité, entièrement financés par la SIAGRO.

Aujourd’hui, 9 années après la construction et l’inauguration de cette maternité, la SIAGRO, dans la continuité de son engagement, prévoit une extension pour faire face à l’affluence des patients et pour augmenter la capacité d’accueil désormais trop petite pour une population avoisinant les 40.000 habitants. Des dons considérables ont d’ailleurs été régulièrement apportés à cette maternité. En 2017, en partenariat avec Medshare International, la SIAGRO fait don de deux containers de quarante pieds remplis de nombreux équipements et consommables médicaux d’une valeur de 300 000 000 F CFA. Un appareil d’échographie de pointe a ainsi été offert à la maternité mais également des appareils électro chirurgicaux, des balances pèse-bébés, des tables et fauteuils d’examen, des tables d’accouchement, des fauteuils pour enfants handicapés, des ophtalmoscopes, des oxymètres de pouls et des concentrateurs d’oxygène entre autres.

Prévue pour fin 2024, cette extension nécessaire, vise à désengorger les services soignants, permettant une meilleure prise en charge des patients. Elle permettra aux femmes de Diass de bénéficier davantage de consultations et de soins essentiels pour un meilleur suivi des grossesses et des accouchements.

Chaque année, la SIAGRO, œuvre sur un nombre important d’actions concrètes se manifestant à travers des initiatives fortes, communautaires et sociales, pour soutenir les sénégalais dans leur bien-être, particulièrement sur le plan sanitaire : financement de forages en zone rurale, distribution gratuite d’eau minérale naturelle KIRENE lors des pèlerinages et des pénuries d’eau, dons de matériels médicaux, distribution gratuite de « lait à l’école » dans plus de 174 établissements scolaires, financement de journées de dépistage du cancer du sein et de l’utérus, soutien de Groupement d’Intérêts Economiques de femmes, …

Ce nouveau projet d’extension de maternité à Diass traduit l’engagement continu de l’entreprise envers les communautés, tout en consolidant son rôle de partenaire de confiance et d’acteur de développement pour la région.

Aujourd’hui, le Groupe Farès fait figure de référence dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, des matériaux de construction, de la transformation de l’acier et des TIC (technologies de l’information et de la communication) en Afrique de l’Ouest, en alliant performance, exigence, capacité d’innovation et engagement responsable et sociétal.