3e place – VTB League : Maurice Ndour et Kuban Krasnodar s’inclinent pour la deuxième fois contre Zenith (99-96)

Le Lokomotiv Kuban Krasnodar a été battu pour la deuxième fois consécutive. Ce lundi, Maurice Ndour et ses coéquipiers ont été encore battus par Zenith (99-96) lors du 2e match de classement de VTB League.

Avec deux défaites de rang dans la série de cinq matchs, Kuban Krasnodar est déjà en difficulté. Il faudra maintenant que les joueurs de « Loco » réagissent rapidement dès le troisième match pour préserver leur chance de terminer à la troisième place. La rencontre a été très disputée, ce qui a conduit les deux équipes à être main dans la main à la mi-temps (48-48).

À la reprise, Zenith est revenu avec un autre visage bien plus convaincant que lors de la première période, imposant ainsi sa loi à l’équipe adverse qui a tout fait pour éviter le revers, mais sans succès. Au terme, Zenith remporte la victoire comme lors de la première rencontre et n’aura besoin que d’un succés pour s’assurer la troisième place de la VTB League de la saison 2024. Le troisième match est programmé pour le jeudi 30 mai, une rencontre qui sera extrêmement cruciale pour Ndour et ses coéquipiers.