3e mandat : « Ouattara ne voulait pas prendre le risque que sa candidature déclenche des violences et qu’il se retrouve un jour comme…»

Les langues ont commencé à se délier sur la non-candidature d’Alassane Ouattara à un troisième mandat à la tête de l’Etat ivoirien. Dans sa parution de cette semaine, le magazine Jeune Afrique donne les raisons qui font que le chef de l’Etat ivoirien a finalement décidé de surseoir à sa volonté de briguer un troisième mandat.

«Il a toujours eu la volonté d’apparaître aux yeux de certains chefs d’Etat africains et de la communauté internationale comme quelqu’un qui respecte les règles, raconte un de ses vieux amis. Il était pour lui impensable de prendre le risque que sa candidature déclenche des violences et de se retrouver un jour comme Blaise Compaoré, exfiltré par l’Armée française », informe Jeune Afrique.

Et c’est le lieu de se demander si la déclaration de Ouattara peut dissuader ses challengers historiques.

« En annonçant qu’il ne sera pas candidat, Alassane Ouattara peut-il influencer le choix d’Henri Konan Bédié et celui de Laurent Gbagbo ?, s’interroge J.A. S’il est aujourd’hui acquis que le premier souhaite se lancer dans la course à la magistrature suprême, les intentions du second demeurent incertaines », écrivent nos confrères.