320 millions d’Africains sans eau: le président Sall demande des investissements massifs á l’ONU

À l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le président Sall s’est dit préoccupé par la disponibilité de l’eau sur le continent africain. D’après lui, 320 millions d’Africains sont privés de cet élément vital, une situation qu’il décrit comme ‘sérieuse’. Par conséquent, il faut investir davantage dans ce secteur.

Le Président Sall a aussi assisté à la séance ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce cadre, il a participé au lancement de la Campagne internationale de haut niveau sur le secteur de l’eau, dans lequel il a insisté sur le besoin de placer cette question au centre de l’agenda international.

En Afrique, l’accès à l’eau propre représente un défi majeur. Selon le président Sall, sur les 780 millions d’habitants de la planète qui n’ont pas accès à l’eau potable, 320 millions vivent en Afrique. Cela pourrait nuire à d’autres secteurs essentiels comme la santé, l’éducation et l’alimentation.

Afin de combattre ce problème, le président Sall propose d’investir massivement dans le secteur de l’eau. Il demande la mobilisation de toutes les ressources disponibles, au moyen de partenariats public-privé, de coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que de ressources publiques internes. Elle promeut aussi des solutions telles que le recyclage et le dessalement de l’eau, ainsi que l’utilisation rationnelle de cette ressource, en particulier dans l’agriculture et l’industrie.