Monaco : Le coach Philippe Clément heureux pour Krépin Diatta

Blessé depuis novembre dernier, Krépin Diatta peut à nouveau partager les entraînements avec ses coéquipiers et profite de la campagne de pré-saison à Lagos (Portugal) pour retrouver sa meilleure forme.

Ce retour dans l’effectif de l’ASM et sur les terrains d’entraînement, ravit forcément son coach, Philippe Clément, qui a eu à entrainé le Sénégalais pendant une saison et demi au Club Bruges (entre juillet 2019 et janvier 2021).

« Il a effectué un gros travail, c’était une grave blessure, mais il s’est bien entraîné et le staff l’a très bien accompagné. Nous devons être patients car il y a encore beaucoup de travail pour qu’il revienne en grande forme, c’est normal. Il faut y aller étape par étape. Je pense que le fait que nous ayons déjà travaillé ensemble lui apporte de la sérénité car il sait que je connais ses qualités », explique le technicien belge sur le site officiel du club.