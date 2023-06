Situation politique du pays: Le Secrétariat Exécutif (AJ/PADS/A) dénonce…

Le samedi 10 juin 2023, le Secrétariat Exécutif (SE) de AND JËF/ Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme /Authentique (AJ/PADS/A), s’est réuni, au niveau de la permanence nationale du parti, dans le but d’examiner entre autres points la situation politique nationale.

Le SE a douloureusement vécu, les émeutes tragiques survenues lors des folles journées des 1er et 2 juin 2023 à la suite de la publication du verdict condamnant Monsieur Ousmane SONKO leader de PASTEF à deux ans de prison ferme et six cent mille francs d’amendes pour “corruption de la jeunesse”.

ANDJEF /PADS /A considère cette situation inédite comme une véritable tragédie au regard du nombre de morts enregistrés, des pertes économiques et des dégâts encourus.

ANDJEF/ PADS /A s’incline devant la mémoire des disparus, présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour ANDJEF/ PADS/A, quelle que soit la nature des contradictions sociales qui puissent secouer notre société, tout cela aurait pu être évité.

ANDJEF /PADS/A condamne fermement les actes de violence assimilables à du vandalisme ou du banditisme et dont les auteurs sont à classer dans la catégorie de personnes mal intentionnées qui se sont fixées comme objectifs d’installer le chaos et d’entraver la paix, la sécurité collective et la cohésion nationale. Les destructions de biens publics et privés, les saccages d’édifices stratégiques, des Universités de Dakar et de Ziguinchor et autres rapines participent à cette stratégie.

Par ailleurs pour AND JEF/ PADS/A, notre jeunesse et nos forces de Défense et de Sécurité constituent deux piliers fondamentaux de notre écosystème social :

-la jeunesse parce qu’elle incarne l’avenir, mais aussi pour sa vitalité, son enthousiasme et son rôle de relais potentiel de poursuite de la mission de consolidation de notre Nation,

– les FDS pour leurs actions républicaines éminemment importantes et salvatrices de veille à tous les instants sur notre quiétude et de garant de notre intégrité territoriale.

Conscient que rien de durable ne peut se construire dans un environnement d’insécurité croissante, ANDJEF/ PADS /A réitère son respect, son soutien aux FDS pour leur noble mission au demeurant très complexe, très contraignante et très exténuante.

Aussi, ANDJEF/ PADS /A, encourage nos FDS, qu’elle que soit la complexité de la gestion des manifestations populaires, à toujours faire preuve d’un grand professionnalisme pour minimiser le nombre de morts et de s’engager résolument dans la mission de protection et d’apaisement des tensions.

ANDJEF/ PADS/ A invite tous les acteurs politiques et sociaux à participer sincèrement à la consolidation d’un État de droit démocratique et laïc, propice à l’instauration d’une paix collective et pérenne, absolument indispensable à la promotion d’un solidaire et sociale.

Pour AND JEF /PADS/ A, la lutte contre les violences inspirées du vandalisme et du banditisme est devenue aujourd’hui plus qu’hier, une tâche urgente pour la préservation des principes pacifiques, la garantie des droits démocratiques des citoyens et de leurs organisations.

Par ailleurs AND JEF PADS /A exige que toute la lumière soit faite sur les décès, dégâts et autres dommages. La Commission d’enquête à mettre en place à cet effet devra dans les plus brefs délais livrer ses conclusions. Sans exception, tous les auteurs d’actes répréhensibles devront être poursuivis.

ANDJEF /PADS/A, en ce qui le concerne, ne ménagera aucun effort pour que le calme, la sérénité et la paix reviennent dans notre pays. Aussi il lance un appel à la mobilisation de toutes les consciences républicaines, aux énergies citoyennes, aux guides religieux et à toutes les bonnes volontés, à davantage s’engager pour une issue pacifique à la crise à laquelle notre pays est confronté et à la consolidation d’un héritage républicain qui a rendu possible la construction d’une Nation et d’un peuple à partir de sa formidable diversité de cultures, de croyances et de convictions qui ont toujours caractérisées notre pays

Pour le SE de ANDJEF/ PADS/ A, aucune cause, aucun engagement politique, aucun ressentiment sur la marche de nos services publics et de notre justice en particulier ne saurait justifier que des fils de notre pays pillent des biens privés et publics et s’ entretuent. Notre constitution assure la protection de la vie de chaque citoyen ainsi que celle des biens publics et privés.

Le SE lance un vibrant appel pour un sursaut citoyen afin de préserver l’essentiel: notre commune volonté de vivre ensemble. Il s’agira aussi de mettre les services publics et les institutions au service de notre jeunesse pour lui permettre d’avoir des perspectives émancipatrices.

Le Dialogue national initié par le Chef de l’État devra être l’occasion d’ échanges et de débats profonds qui devront déboucher sur des conclusions qui, une fois appliquées, permettront de créer les conditions objectives et subjectives favorables au renforcement, à la consolidation et à la pérennisation de la cohésion nationale. Pour atteindre de tels objectifs les participants au dialogue devront particulièrement tenir compte des aspirations profondes du peuple.

En d’autres termes pour le SE de ANDJEF /PADS/ A, il s’agira dans ce Dialogue de mettre à l’ordre du jour les questions qui mobilisent la société en privilégiant tout ce qui peut nous réconcilier, et restaurer la confiance entre acteurs politiques et l’ensemble de la société.

Fait à Dakar, le 21 juin 2023