Avec une petite avance d’un but acquis samedi dernier au stade Me Abdoulaye Wade, les Lions locaux doivent sortir les griffes pour préserver leur maigre avance et décrocher une qualification qui les fuit depuis 11 ans. Même si la Guinée a une certaine ascendance avec trois qualifications d’affilée, le fait que le match se joue en terrain neutre à Bamako au Mali, peut être une petite avance pour le Sénégal.

En tout cas, El Hadji Moutarou Baldé et ses partenaires ne voient que la qualification pour maintenir cette dynamique de victoires que vit le football sénégalais depuis le sacre à la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022 et la deuxième qualification à la Coupe du monde Qatar 2022.