Guinée équatoriale : un ex-ministre arrêté pour avoir critiqué le président

Le Pacte politique de l’opposition pro-démocratie, qui regroupe des partis en exil, des collectifs de la société civile et des organisations de défense des droits humains, a confirmé la détention au secret de l’ancien ministre. “Sans mandat ou sans être traduit devant un tribunal dans les 72 heures” comme l’impose la loi, s’émeut Guillermo Nguema Ela, coordinateur du Pacte, contacté par l’AFP par téléphone en Europe.

“Nous tirons la sonnette d’alarme (…), la société civile est préoccupée par la disparition de Ruben Maye”, a également commenté pour l’AFP Joaquin Elo Ayeto, opposant de longue date emprisonné un an durant puis condamné pour “diffamation et menaces” contre le chef de l’Etat avant d’être relâché en février 2020. Coordinateur de l’association de défense des droits humains Somos+ Sociedad civil, il estime que cette arrestation et l’absence d’information sur le sort de M. Ruben Maye illustre la volonté de créer une atmosphère “d’avant-guerre à la veille d’élections législatives” prévues à l’automne.