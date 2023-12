Ziguinchor : Un présumé détournement de 13 millions pollue l’atmosphère à l’UASZ

Décidément, l’université Assane Seck de Ziguinchor polarise toutes les attentions, ces derniers jours. Malheureusement, il n’y a que le côté obscur de ce temple du savoir qui est mis en exergue.

Cette fois-ci, ce sont les femmes de ménage qui lancent un cri du cœur à l’endroit des autorités universitaires, dont le recteur. Selon Fatoumata Sandigy, ancienne présidente de leur regroupement, la somme de « 13 millions de francs CFA » a disparu de la caisse de leur GIE Zig Propriété qui en est à sa 3e année d’existence. Elles pointent du doigt le professeur Daouda Niang. L’enseignant-chercheur aurait profité de la fin du mandat de la première équipe dirigeante pour bouleverser la donne, lors

Selon Fatoumata Sandigy, tout est parti de la demande du relevé des comptes par Daouda Niang avant l’AG. Le sieur Niang ayant vu que ces femmes ont contracté deux prêts au niveau de la structure financière où le compte du GIE est domicilié, a accusé l’équipe sortante du détournement de 8 millions F CFA.

Ainsi, Fatoumata Sandigy affirme avoir tout le temps exigé que les preuves du vol soient apportées. Ce que l’accusateur n’a pu produire. La dame Sandigy affirme que lors de sa gestion, « le compte disposait de 18 millions au moins, alors que le professeur chargé de les encadrer avançait le chiffre de 12 millions ».

Au mois de septembre 2022, avant le départ de l’ancienne équipe en janvier dernier, le compte détenait « presque 23 millions, en fin novembre, une valeur de 1 800 181 F CFA », a révélé l’ancienne présidente qui confie s’appuyer sur les états de l’institution financière.

Ces femmes se demandent si les huit millions “disparus” sont reconnus comme étant volés, où se trouve le reste de l’argent ? Fatoumata Sandigy et Cie demandent ainsi au Pr. Daouda Niang et à l’actuelle présidente du GIE Maïmouna Diédhiou de leur donner les justificatifs des différentes opérations sur le compte de groupement de juin au 16 novembre 2023, et à quoi a servi cet argent, d’autant plus que ces techniciennes de surface sont restées deux mois sans salaire.

Une affaire qui a fini de polluer l’université de Ziguinchor et semé la division au sein du GIE. Fatoumata Sandigy et ses camarades confient avoir saisi l’inspecteur du travail, hier. Elles seront entendues sur le fond la semaine prochaine.

Contacté, le professeur Diémé Sow, qui est à l’origine de la création du GIE Zig Propriété, n’a pas souhaité réagir.

de l’AG de renouvellement.