Yeumbeul : Une bagarre entre deux amis mécanicien vire au drame…

Une altercation à l’arme blanche entre deux apprentis-mécaniciens a viré au meurtre. Les faits ont eu lieu, mercredi dernier, vers 16h, au quartier Mamadou Ndiaye de Yeumbeul Bène Baraque en banlieue dakaroise. Mame Marame G. a été tué à coups de couteau par son ami et collègue mécanicien nommé Fallou Mb.

Ce dernier, relate Les Echos, n’a pu digérer les diatribes de son meilleur pote devant une voisine répondant au nom de Maimouna T, domiciliée aux abords du bassin de rétention de la localité, qui abrite le garage de mécano des deux jeunes garçons et d’autres garages également.

Ce jour-là, la dame Maïmouna est interceptée dans la rue par le nommé Fallou. Qui entretient des rapports d’amitié et de complicité avec la jeune femme. Tout comme son collègue mécano Mame Marame. Fallou interpelle alors la dame sur la date de son accouchement et se désole de ne pas être informé du baptême, histoire de marquer de sa présence la cérémonie et surtout de donner son présent à la nouvelle accouchée. Celle-ci bat sa coulpe et se fond en excuses.

Fallou tient néanmoins à effectuer un transfert d’argent à la dame en guise de contribution pécuniaire au baptême. Il enchaîne ensuite avec des plaisanteries et autres quolibets devant la jeune femme et l’interpelle sur son ventre bedonnant. Sur le ton de la farce, il pouffe de rire et lui recommande d’aller s’inscrire dans une salle de gym dans le but de faire fondre les bourrelets. Maimouna en rit sous cape. Fallou revient à la charge et lui demande d’imiter son collègue mécano, qui s’entraîne dans une salle de musculation et de gymnastique.

Mame Marame voit rouge et s’indigne des propos de son ami Fallou qu’il qualifie de mots déplacés. Il peste fort contre lui et débite des énormités. Il le taxe aussi d’homme efféminé. Fallou disjoncte et s’offusque des piques de son collègue et le somme de les retirer. Sans succès. Une prise de bec éclate entre eux. Les deux amis se rentrent dedans et échangent des coups. Des passants interviennent et s’interposent. Ils les séparent et les tiennent à bonne distance.

Malmené au cours de la rixe, Fallou, ruminant sa colère, se paie un couteau à 200 F et retourne sur la scène de pugilat. Il surprend son collègue, s’affairant autour d’un capot de véhicule en panne, se rue comme un forcené sur lui. Une altercation éclate à nouveau. Fallou exhibe son couteau et charge. Il atteint deux fois son antagoniste au niveau de la clavicule gauche et à la main gauche.

Le sang gicle, Fallou réalise la gravité de son acte et prend peur. Des riverains du bassin de rétention débarquent et se mettent au chevet du blessé. Ils s’affairent autour de lui et s’emploient à poser un garrot pour stopper la forte hémorragie interne. Sans succès. Ils font appel à une ambulance, qui embarque le jeune mécano et l’évacue en toute urgence au district sanitaire de la commune où il a succombé à ses blessures.

Livré aux enquêteurs, Fallou Mb, 26 ans, crache le morceau et invoque l’excuse de vengeance. Il déclare avoir riposté aux assauts de son défunt ami Mame Marame qui, selon lui, l’aurait violemment attaqué en premier avec une clé à roue, et l’aurait blessé ensuite au cours de la bagarre avec l’objet en métal au niveau de la nuque. Ses allégations ont fondu comme neige au soleil au contact des dépositions des témoins oculaires des faits.

Le mis en cause devrait être présenté incessamment devant le parquet de Pikine pour meurtre avec usage d’arme blanche (couteau). L’arme du crime n’a pas été retrouvée.