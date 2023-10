Vol de détails : Vers l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre ce fléau

Face à la récurrence des vols du bétail, l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre ce fléau est en ligne de mire des autorités de l’Etat. C’est ce qui ressort des propos de l’expert en sauvegarde sociale, Abdoulaye Sow qui intervenait à l’atelier régional de Fatick et de partage du mécanisme de gestion des plaintes du Programme de Compétitivité de l’Agriculture et de l’Elevage au Sénégal (PCAE).

Membre de ce programme financé par l’Etat du Sénégal et ses partenaires de la Banque mondiale et du Fonds international pour le développement agricole (FIDA), l’Expert Abdoulaye Sow, a indiqué que dans cette perspective, «une conseillère technique en charge de cette problématique du vol de bétail a été nommée au niveau du ministère de l’élevage. Et, à termes, ceci devrait aboutir à l’élaboration de cette stratégie nationale de lutte contre le vol du bétail ».

Et qui plus est, a ajouté M. Sow, “au niveau décentralisé des cadres de lutte contre le vol de bétail seront mis en place. Que ce soient des associations de lutte où autre permettent de travailler en par- faite intelligence avec les services de l’élevage et de l’agriculture dans cette croisade contre le vol du bétail à travers des stratégies communautaires». Car, souligne Abdoulaye Sow, «il s’agit en fait de privilégier la sensibilisation et l’implication des acteurs au ni- veau communautaire notamment les organisations d’éleveurs et d’agriculteurs”.

Par rapport aux objectifs du programme dont le financement est de 135 milliards de FCFA pour une durée de 5 ans, il s’agit selon l’adjoint au gouverneur Abdou Diop qui présidait la réunion, « de privilégier la sauvegarde sociale et environnementale à travers une bonne gestion des impacts négatifs mais aussi et surtout de bonifier ce qui est positif et ceci pour prévenir des difficultés éventuelles. D’où, l’idée de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes est justement pour donner aux acteurs surtout éleveurs des moyens de résolution de leur difficulté tout en sachant à qui ils doivent s’adresser et quelles sont les voies et moyens de résoudre ces difficultés principalement à l’amiable”.

Ainsi, des comités de médiation seront mis en place au niveau département présidé par le Préfet et comprenant les services concernés agriculture et élevage mais également les collectivités territoriales et les organisations de producteurs et éleveurs. Ce qui permettra que quand il y a une plainte qui est reçue au ni- veau du comité, celui-ci sera chargé de tout ce qui est référence- ment et de tout ce qui est étude de ce dossier afin de pouvoir cerner les mesures à prendre et trou- ver des solutions à l’amiable.

Car, comme vous le savez a indiqué Abdou Diop, l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, «dans certaines zones du Sénégal, on ne trouve que des communautés d’agropasteurs à la fois éleveurs et agriculteurs. Donc, qui forcément ne peuvent qu’aller ensemble dans la mise en œuvre de leurs activités. D’où, il convient de disposer d’un mécanisme à maints de prendre en charge tous ces aspects”.