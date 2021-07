Voici la vidéo de l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse

La vidéo dure 27 secondes et montre cinq hommes armés éclairer à l’aide d’une lampe torche une route et s’avancer lentement vers la grille d’entrée d’une résidence.

L’un d’eux porte une arme ressemblant fortement à un fusil d’assaut de type AK 47.

On distingue la voix de deux hommes, semblant situés à proximité de la caméra qui filme. Ils disent en français : “C’est parti”.

Les dernières secondes de cette vidéo permettent de confirmer qu’elle a bien été filmée à proximité de la résidence de Jovenel Moïse. En effet, on distingue un graffiti dessiné sur un mur. Sans qu’on en distingue immédiatement le sens, on devine les mots “team” et “Jove…”.

On retrouve la trace de ce graffiti et de celui à sa gauche, moins lisible, dans des vidéos documentant diverses manifestations organisées par le passé devant le domicile du président Jovenel Moïse, situé dans le bas du quartier Pèlerin 5 à Pétion ville, à quelques dizaines de mètres d’un poste de police.

La vidéo seule ne permet pas de déterminer si ces hommes sont les assaillants ou les forces de police éventuellement déployées plus tard pour les arrêter.

Par ailleurs, aucune attaque armée n’a été répertoriée ces dernières années à proximité du domicile du président, élu en 2017.

Enfin, une voiture blanche, semblable à celle visible au centre de la vidéo, encerclée par les hommes armés, a été filmée le lendemain sur le site de l’attaque. Le véhicule était criblé de balles. Il semble donc probable que ces images illustrent bien l’attaque du domicile présidentiel dans la nuit 6 au 7 juillet 2021.