Violence à l’UCAD : « ces sanctions sont bien méritées » exprime Cheikh Oumar Anne

Les sanctions infligées aux étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) qui avaient arraché un micro à un professeur en plein cours « sont bien méritées ». C’est du moins l’avis du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, qui considère cette décision comme un exemple pour tous les étudiants.

Cheikh Oumar Anne s’est prononcé les sanctions prises par le Conseil de discipline de l’Ucad à l’endroit des étudiants impliqués dans les actes de violence qui ont récemment émaillé l’espace universitaire. Selon le ministre, « ces sanctions sont bien méritées », estimant toutefois, qu’il n’a pas le droit de se prononcer sur cette question.

« Je n’ai pas de compétence là-dessus et je n’ai, non plus, le droit de me prononcer sur une décision académique, prise par une instance académique comme le Conseil de discipline de l’Université. Je n’ai pas de position à prendre sur cette question », a, d’emblée, souligné le ministre mercredi, lors d’une visite sur le chantier de l’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio.

Poursuivant il a ajouté : « Il est inadmissible que l’université soit transformé en un champ de bataille ». Comme pour mettre en garde les autres étudiants qui seraient tentés de perpétrer des actes de violence, M. Anne de préciser : « les batailles en milieu universitaire doivent être sanctionnées et ce sera le cas dorénavant ».

Pour rappel, le Conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a lourdement sévi contre les étudiants qui avaient arraché le micro d’un professeur alors qu’il était en plein cours. Ainsi, il avait prononcé 37 exclusions pour 5 ans, 37 exclusions pour 2 ans et une exclusion définitive contre l’auteur principal de cet acte.