Vladmir Ivic, manager de Watford sur le cas Ismaila sarr”Il restera avec les Hornets jusqu’en janvier”

Le manager de Watford, Vladimir Ivic, a parlé de la situation de Ismaila Sarr qui reste en Championship malgré les multiples tentatives de transfert durant ce mercato d’été.

Il restera avec les Hornets jusqu’en janvier et c’est une bonne nouvelle pour l’entraîneur qui l’annonce apte à jouer face à Blackburn Rovers ce mercredi. Ismaila Sarr est de retour dans le groupe après la trêve internationale.

Ivic a expliqué que l’ailier était pleinement engagé dans le club. «Il est avec nous. Il est resté dehors parce qu’il était fatigué de son voyage et maintenant il travaille normalement et est disponible pour le match », rapporte Goal.

«J’ai beaucoup discuté avec lui de ses capacités et il dit qu’il est motivé et veut faire partie de nous. C’est l’un des joueurs qui donne son maximum chaque jour à l’entraînement et je suis satisfait qu’il soit avec nous maintenant la fenêtre est fermée » s’est il réjouit.

«Il fait partie de Watford et montrera sa qualité et son potentiel. C’est un joueur rapide, qui attaque l’espace et sait quoi faire un contre un. Il peut nous donner une qualité différente de celle des autres joueurs. C’est lui qui montrera son potentiel et sa qualité dans les prochains matchs et pour le faire, il doit travailler pour l’équipe parce que nous travaillons tous pour l’équipe. Il n’y a pas un seul joueur au monde qui puisse gagner la partie: l’équipe gagne la partie. Chacun doit réfléchir à la manière dont il peut améliorer l’équipe » a déclaré le coach des Hornets.

Sarr n’a fait que deux apparitions en Championship cette saison pour Watford contre Luton Town et Reading.