L’activiste guinéen et coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) Foniké Mengué a déposé une plainte contre le polémiste sénégalais Lansana Fofana alias Kayz Fof, pour « dénonciation calomnieuse et diffamation ». Il lui reproche d’avoir associé son nom à un coup d’Etat déjoué à Conakry.

« Dans une vidéo devenue virale sur la toile intitulée “Coup d’Etat contre Mamadi Doumbouya”, Kayz Fof m’accuse publiquement d’être en contact avec l’ex-général Sadiba Koulibaly, dans la perpétration d’un coup d’Etat déjoué » indique le coordinateur du FNDC dans sa plainte.

« Je me ferai un plaisir de répondre à cette convocation »

Lors d’une récente interview accordée à « Médiaguinée », le polémiste sénégalais a opiné sur cette action en justice engagée contre lui. Il a laissé entendre qu’il n’avait aucune intention de jouer les poules mouillées.

« Je suis très respectueux des institutions de la République de Guinée et j’ai beaucoup de respect pour la justice guinéenne…Si je suis convoqué par un quelconque moyen, oui bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre à cette convocation si le temps et mes occupations me le permettent » a déclaré Kayz Fof.

En tout cas, celui qui le traduit en justice compte laver son honneur, atteint par les « affirmations tendancieuses et grotesques » du polémiste.