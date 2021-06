On n’en sait un peu plus sur les raisons de l’ébullition constatée ces derniers jours dans l’enceinte des université Cheikh Anta Diop de Dakar et Ussein, Ibrahima Niass de Kaolack. Si l’on se fie aux déclarations de motifs, document parvenu à Kéwoulo, ce sont des frustrations pédagogiques qui ont poussé les étudiants à organiser les mouvements d’humeur vus ces derniers jours à Dakar et dans la capitale du Saloum.

Si dans cette dernière localité, les étudiants ont fait savoir qu’ils décrétaient une grève renouvelable de 144 heures pour obliger le ministère de l’enseignement supérieur à “augmenter le budget de l’université”, “à régler les questions des Masters” et “la construction de l’Université” qui a du mal à prendre forme, à Dakar “c’est le manque de clarté dans le processus de l’élection du bureau du Campusen” qui a mis le feu aux poudres. Et poussé les apprenants à se transformer en combattants qui ont paralysé le système universitaire.

A en croire l’amicale des étudiants des Dakar, “c’est un agent de la scolarité qui a permis à des étudiants non inscrit de bénéficier de code d’accès et de participer au vote du bureau.” Et ce fait fausserait gravement la transparence des résultats. Loin des méthodes légales qui consisteraient à faire constater la non transparence des résultats de leur élection et de faire annuler ses résultats, les étudiants n’ont rien trouvé d’autre à faire que l’usage de leurs muscles. Résultats: des affrontements violents.