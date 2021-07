Me Saliou Dièye porté à la tête de l’Ordre national des experts du Sénégal (ONES)

L’expert fiscal Me Saliou Dièye a été porté mercredi à la tête de l’Ordre national des experts du Sénégal (ONES). Il a été élu à l’occasion de l’assemblée générale de l’Ordre tenue à Dakar, en remplacement de Marie Delphine Ndiaye, décédée en février dernier.

« C’est pour moi un immense plaisir de me présenter cet après-midi devant vous, en ma qualité de Président de l’Ordre National des Experts du Sénégal. Je mesure l’importance de la responsabilité que vous avez bien voulu me confier. Je vous en serai éternellement reconnaissant », a réagi l’expert après son élection.

Me Saliou Dièye a rassuré qu’il ménagera aucun effort pour représenter leur organisation avec toute la rigueur et la dignité requises. « Je suis particulièrement attristé à l’idée de succéder à notre regrettée consœur feue Marie Delphine NDIAYE, arrachée à notre affection au moment où nous nous y attendions le moins, après avoir brillamment organisé et présidé son dernier conseil de l’Ordre », -t-il dit à l’endroit de la défunte.

L’actuel président de l’ONES s’est dit « convaincu que les experts membres de l’organisation, de par leur pluridisciplinarité, peuvent jouer un rôle déterminant dans la conception et la mise en œuvre des voies et moyens permettant d’atteindre les objectifs poursuivis par le Plan Sénégal Emergent ».

Aussi, il a appelé à réfléchir à une stratégie permettant de « mieux faire connaitre les compétences de nos experts et du rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement économique et social de notre pays ».

Par ailleurs, il estime que l’ONES doit faire « preuve d’ouverture en accueillant davantage de jeunes diplômés, bien formés qu’il faudra ensuite encadrer afin qu’ils puissent, plus tard, exercer avec compétence et efficacité le métier d’expert ».